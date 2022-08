No me digan que no es original esta captura. El mensaje lo dice todo. Ahora hay que esperar a que se presente el ladrón a recuperar la gorra, que no sería la primera vez. También puede ser que sea robada. Antes los ladrones eran más listos.

Trabajadores que sellan sus ordenadores cuando van de vacaciones Que me cuentan que hay trabajadores municipales de un concello de cuyo nombre no quiero acordarme que cierran a cal y canto su ordenador al marcharse de vacaciones. Detalle que impide que se retrasen trabajos previstos. Sus jefes están de los nervios. Se está a punto de provocar una crisis. Emergencias también atrapa serpientes Este verano de tanto calor el Grupo Municipal de Emergencias del Concello de Cangas tiene trabajo con las serpientes. Animales de sangre fría que tanto calor las debe atontar que se les da por entrar en casas ajenas. Los que se ocupan de esas tareas son tan o más efectivos que Frank de la Jungla. Bueno, algunos con más miedo que otros. Pero las pillan todas y las llevan al monte. Resistencia del PP El PP se resiste a mostrar sus bazas en Moaña, tierra donde vive el candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo