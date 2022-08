El gobierno busca apoyo social para aprobar unos presupuestos que rechazan PP y PSOE

El gobierno local de Cangas se esfuerza por llegar a la población y que ésta sea la que empuje la aprobación de unos presupuestos municipales para este año que ya fueron rechazados en comisión, por parte del PP y PSOE, con la abstención de Avante! y la significada ausencia de la representante del BNG. Y no ahorra esfuerzos y acude a estrategias que tratan de poner a la oposición entre la espada y la pared y, si llega el caso, responsabilizarla de la pérdida de inversiones, al tiempo que recuerda a las asociaciones y colectivos la subida que figura en los nuevos presupuestos, que se podría perder si no se aprueban. Es la única táctica que le queda a un gobierno en minoría absoluta, con la alcaldesa, dos concejales y un tercero que solo acude a los plenos y juntas de gobierno cuando el quórum peligra. Y lo que no puede ganar en el pleno porque la aritmética se lo impide (4 ediles contra 17) lo quiere ganar en la calle. Con este fin, la alcaldesa, Victoria Portas (ACE), se dirigió a todas las asociaciones y colectivos a los que el Concello de Cangas subvenciona con el propósito de informales de las bondades del nuevo presupuesto que alcanza los 17.224.372,78 euros. Las cartas se encabezan con: “motivos polos cales resulta fundamental para Cangas aprobar os orzamentos 2022 e o expediente de modificación de créditos”. En la misiva se señala que el gobierno local lleva meses trabajando con los colectivos sociales, vecinales y oposición para llevar a cabo “unos presupuestos participativos. Conocemos que las necesidades de nuestro concello son muchas y muy diferentes, pero estamos en un momento de poder cubrir las necesidades esenciales, ya que tras salir de la deuda, tenemos crédito para hacer frente paso a paso a las necesidades de nuestros vecinos. En este presupuesto, tal y como indicamos, trabajamos para hacer cuadrar las necesidades reales de nuestro Concello y que los vecinos y colectivos nos hicieron llegar al igual que muchas mociones aprobadas en el pleno por unanimidad, para que pudieran tener un encaje real y llevarlo a cabo. En la extensa carta se explica con detalle los presupuestos que se llevarán a pleno la próxima semana, con la intención de que sea la presión vecinal la que fuerce que la oposición cambie de postura. Algo que va a ser bastante difícil, porque PSOE y PP no están dispuestos a dar su brazo a torcer y Avante! no considera que esta guerra sea la suya. Otra cosa es el BNG, que ya sacó de más de un apuro al gobierno, aunque sus votos esta vez le serían insuficientes. Pero no solo la alcaldesa envió cartas, también ayer Victoria Portas y Mariano Abalo recibieron a varios colectivos a primera hora de la mañana.

El PSOE dejó claro ayer, tras la comisión del jueves, que los presupuestos llegan tarde y mal y recuerda que se les echó del gobierno poniendo como excusa “lo que todos sabemos que no es verdad y el trilero mayor del reino quiso explorar un gobierno de izquierdas sin el PSOE y el tiro le salió por la culata. No vamos a dar la supervivencia al gobierno, que es lo único que busca Mariano Abalo con estos presupuestos, no para beneficiar a los vecinos . El PP ya retó al gobierno a que presente los presupuestos de 2022 ligados a una moción de confianza. Es la segunda vez que realiza ese reto. Las ayudas a las asociaciones En las bases de ejecución figuran las ayudas a asociaciones, colectivos y clubes, que aumentan. A la Asociación Protectora de Animales (1.700 euros), a Ningures Producción (6.000), Subvenciones Colonias Canguesas (3.000), Comunidad de Darbo (12.000) Aspamsim (15.000), Teatro de Ningures (15.000), Ánfora Patinaje Artístico (800), Alondras C.F. (15.300) Atletismo Morrazo (800), Atletismo Vila de Cangas (5.200), Baloncesto Defensores Morrazo (1.800) Balonmán Cangas, (30.000) Balonmán Luceros (11.500), Pombas do Morrazo (300) Ciclista Cangas (1.200), Cinania T.M. (1.200), Cruceiro de O Hío (2.900), Rápido Bahía (2.900), Galerna ACT Sub (300) Mar Ría de Aldán (8.500), Náutico Cangas (800), Náutico Rodeira (7.000), Peña Ciclista Bike Ou Non Vai (500), Piragüismo Aldán (300), Remo Vila de Cangas (2.000), Sares TDK Cangas (3.000), Tenis Cangas (1.000), Master Morrazo (300) EFB Cangas, (800) Wind Sup Liméns (800) y Voleibol Maniotas (800). Un total de 100.000 euros que se reparten. Para Canjazz se destinan 6.000 euros, para Vilariño Folk, 5.000 euros. y para kaneka metal fest, 5.000 euros. La valoración de Abalo El concejal de Facenda y primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, hace hincapié en el hecho de que la salida del plan de ajustes que encorsetaba al Concello ofrece posibilidades de ayudas e inversiones que antes no había. También recuerda que ACE cogió el gobierno en 2015 con una deuda de 15 millones que en 2021 ya era de 5.100.275, 68 y que a finales de año bajará a 4.036.439,84. Recuerda Abalo que ni PP ni el PSOE permitieron realizar este año una transferencia para amortización de deuda, que alcanzaba s 159.000 euros. Respecto a las advertencias y consideraciones del informe de Intervención, en las que llama la atención la recomendación de que se reduzca personal, cuyo capítulo supone el 46% del presupuesto, Abalo sostiene que el interventor tiene que cumplir con su obligación y el Concello garantizar los servicios públicos. y apuesta por una empresa publica. También replica al edil del PP Pío Millán al señalar que se está fuera de plazo legal para presentar mociones de confianza y que en ella se esconde la moción de censura que el Partido Popular no se atrevió a proponer en su momento. El PSOE denuncia el uso partidista del Facebook local Mientras todo esto se daba a conocer durante la mañana de ayer, el PSOE por la tarde lanzó un rápido comunicado. En él denuncia el uso de la página de Facebook del Concello de Cangas con fines partidistas. “Rechazamos el uso que da la alcaldesa de la página con el único fin de lavar su imagen y hacer campaña. Recordamos que estos presupuestos no se van a aprobar por falta de confianza en este gobierno, ya que no cumple los acuerdos, no responden a los mociones ni a los ruegos y preguntas, no da explicaciones de las cuentas, no enseñan las facturas...”. Los socialistas lamentan que ahora el gobierno formado por ACE pretenda culpar a los demás de la inoperancia de sus concejales, “cuando llevasteis todo el mandato actuando con total prepotencia e incumpliendo los acuerdos que os dieron la alcaldía de Cangas”. Desde luego, el PSOE se nota más beligerante que nunca con el gobierno local. En julio se cumplió un año de la forzada salida del PSOE del gobierno de coalición que mantenía con Alternativa Canguesa de Esquerdas.