Intervención pide reducir personal del Concello de Cangas, con una deuda bancaria de 4,2 millones

El presupuesto que el gobierno local de Cangas pretende aprobar la próxima semana en un pleno extraordinario de la corporación municipal muestra también el estado de la deuda bancaria del ejercicio 2022, que alcanza los 4.241.703 euros a finales de año. Ahora mismo el Concello mantiene préstamos abiertos con el BSCH, por un importe de 1.040.000 euros, con el Sabadell agrupado al ICO, de 6.599.423,71 euros. La deuda pública es de 1.073846,84 euros.

En el informe de Intervención se hace constar que el capítulo 4, que es del de Transferencias Corrientes, (1.198.500,74 euros) es el que financia más de la mitad del presupuesto, “indicativo de una escasa autonomía financiera del Concello”. Los siguientes capítulos en importancia son el 1º, dedicado al gasto de personal (8.000.607,76 euros), lo que supone un 32,49% del presupuesto, y el capítulo III, con un porcentaje del 10,91%, “indicativo de un escaso cumplimiento del principio de suficiencia de la tasas para el financiamiento de lo servicios públicos, en especial si lo ponemos en relación con el Capítulo II, que so los gastos de bienes corrientes y de servicios, que asciende al 30,95% del presupuesto”.

Según este informe, se puede apreciar que la estructura financiera del presupuesto se mantiene “muy paralela a la del último presupuesto aprobado, con escasa variación entre capítulos. Lo más destacable es el incremento del importancia del Capítulo II, derivada de la previsión de reactivación de la actividad urbanística”. También indica que el incremento del presupuesto en materia de ingresos es del 6% en relación al del 2020. “Esto resulta indicativo de que se va a hacer depender el financiamiento del presupuesto de la efectiva reactivación de la actividad económica y social (actividad comercial y de servicios, gravada por las tasas, así como deportiva y cultural”. Intervención considera excesivamente elevada el porcentaje que del presupuesto se destina a persona, que supone algo más del 46% del total. Intervención recuerda lo dicho en su informe de la liquidación del presupuesto de 2018. “Si tenemos en cuenta que el Ministerio de Hacienda, en su publicación.

El anexo de Inversiones incluye el PMUS y el PXOM

En el anexo de inversiones del presupuesto del gobierno para este año, y que alcanza el 1.583.802,44 euros, figura pintado y señalización (80.000) euros, el PMUS (17.500 euros); el PXOM, con 84.494,30 euros; los bacheos, con 50.000 euros, subvención de IDAE para el cambio a Led, 672.000 euros); , arreglos en los colegios, 80.000 euros; reparación y caminos de titularidad municipal (100.000 euros), entre otros.

El gobierno espera recaudar mediante impuestos directos 5.597.000 euros, en impuestos indirectos, 600.000; en tasas y otros ingresos, 1.879.800 euros; en transferencias corrientes, 9.053.573,40 euros; en ingresos patrimoniales, 40.250 euros, en transferencias de capital, 50.749,38 euros y en activos financieros, 3.000 euros.

La propuesta de aprobación del gobierno de los presupuestos para 2022 implica también aprobar inicialmente el cuadro y plantel de personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y a personal laboral. Este acuerdo deberá someterse a información pública previo anuncio en el BOP por un plazo de 15 días, durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar las alegaciones correspondientes.

El PP anima al gobierno a presentar una moción de confianza

El concejal del PP de asuntos económicos, Pío Millán, acusa al edil de Facenda, Mariano Abalo, de chantajear a la oposición conque si no se aprueba el presupuesto que se presenta “estamos en contra do pobo”. Manifiesta que lo cierto es que la propuesta de presupuestos contiene partidas que le dan capacidad a este gobierno de gastar en actuaciones como solicitudes de informes externos o gastos de promoción personal, como hicieron hasta ahora y así lo reflejan los reparos suspensivos de intervención que se repiten año tras año. “Decidieron continuar con un gobierno de cuatro personas en el Concello de Cangas y tienen que ser consecuentes con con esa realidad. Vendieron la moto de que negociaban con nosotros los presupuestos, y las propuestas que realizó el PP recibieron el no como respuesta. Eso debe ser lo que consideran como capacidad negociadora y de consenso. Si están convencidos de que se es el mejor documento que se puede presentar a debate, presenten ustedes la propuesta y el presupuesto acompañado de una cuestión de confianza, y que lo tiene tan claro. Lo cierto es que Abalo nunca fue consciente de que forma parte de un gobierno y su manera de trabajar es hacer oposición., para cubrir su incapacidad”.