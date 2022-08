Fiesta de la cerveza artesana.

Hubo que esperar a que los de aquí y los forasteros recogieran los trastos de la playa y decidieran optar por esta alernativa de cervecita fría de verano y un buen gusto por la música. Poco a poco se fue llenando el recinto del entorno de Ojea en Cangas.

Entre la guerra, el calorazo y las elecciones

Mientras el mundo amenaza con guerra por esa idiotez que abunda en los políticos y tratan de trasladar a sus conciudadanos, aquí en O Morrazo vivimos el lujazo de este verano ¡Qué ya era hora! Que sí, que a los gallegos no nos viene mal que el calor se prolongue, por mucho que seamos conscientes de que es producto del cambio climático. Que sí,que lo sabemos, pero también que tenemos un infierno de invierno por delante, casi siempre. Y en medio del calorazo, los partidos andan revueltos buscando candidatos, tratando de ser protagonistas. El PP parece que para la semana tendrá cosas qué decir en relación a la comarca. No sabemos aún si Sotelo continuará en Cangas y quién se presentará en Moaña y en Bueu. Así que será un agosto caliente también en lo político. Esperemos que no haya misiles ni de corto ni de largo alcance.

Ya no quedan playas desiertas

No hay playa donde resguardarse para alejarse del tumulto de bañistas que acuden a diario a las mismas. Esas calas antes poco conocidas fueron localizadas para desgracia de los locales. Además, los yates contribuyeron mucho a descubrir esos paraísos.