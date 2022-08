El Concello reforma con madera y metacrilato una veintena de marquesinas deterioradas

Listones de madera tratada para resistir a la intemperie y paneles de metacrilato en sustitución del vidrio de los laterales. Son los materiales que se emplean para reformar una veintena de marquesinas de autobús del modelo “Ames” –con estructura de acero inoxidable– que presentaban un grave deterioro y ya no estaban cumpliendo su función. El Concello de Cangas contrató por 26.620 euros los trabajos, que no incluyen otras cuatro en buen estado y ocho más de materiales no reutilizables, según explica la alcaldesa, Victoria Portas, que ayer realizó un recorrido por viales del municipio para supervisar la actuación, que se acomete teniendo como principio la “sostenibilidad medioambiental”.

La sustitución de cada uno de esos elementos rondaría los 6.000 euros, cinco veces más que restaurarlos y adecentar el entorno retirando residuos y maleza. También se trasladan al cruce de O Castelo, en la EP-1002 (A Madalena-Herbello) dos marquesinas situadas en el Alto da Portela, pues en esa ubicación se colocarán las dos únicas que aportará la Xunta a Cangas. Quedan pendientes para otra intervención alrededor de una decena de marquesinas que no es posible restaurar, con forma de hórreo, principalmente ubicadas en la EP-1001 y 1a EP-1002, la mayoría en la parroquia de Coiro.