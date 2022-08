María José Acuña se suma a la lista de posibles candidatos del PP en Moaña

Mientras que el portavoz del PP de Moaña, Vicente Verdeal, sigue guardando silencio sobre la confección de la candidatura para las próximas elecciones municipales de 2023, las redes sociales no paran de poner cara a la persona que encabezará la lista y que supondrá un antes y un después en los populares moañeses tras la marcha, por motivos de salud, del que fue su líder José Fervenza.

Esa lista de posibles candidatos a la que se postuló recientemente el nuevo concejal que sustituirá al dimitido Dani González, el empresario José Antonio Sebastián; y a la que también apunta, con nota alta, la concejala Araceli Otero, se suma ahora María José Acuña, una cara muy conocida en el movimiento asociativo vecinal como presidenta de la Asociación de vecinos del barrio de Quintela y que fue en su día vicepresidenta y presidenta de la suspendida Federación de vecinos A Chamusca. Ayer acudió a la visita de la conselleira de Mar, Rosa Quintana, y la foto que subió a su Facebook con los portavoces populares de Moaña y de Vilaboa, Vicente Verdeal y Alberto Acuña, respectivamente, despertó todo tipo de comentarios. Por el momento solo se conocen los nombres de esta terna, aunque fuentes del PP aseguran que se elegirá entre cinco candidatos para encabezar la lista.

María José Acuña tiene méritos para serlo. Es operaria de una empresa de automoción y madre de tres hijos, lo que no le ha impedido seguir formándose y solo le faltan tres asignaturas para acabar la carrera de ADE. Además se matriculó el curso pasado en un Grado de Dirección y Gestión Pública en la Universidad de Vigo y este año comenzará el segundo curso.

Ella admite que el partido se ha dirigido en alguna ocasión a ella para sumar esfuerzos, pero asegura que ayer no acudió a la cita de la conselleira para potenciarse, sino por invitación del portavoz popular de Vilaboa y gran amigo, Alberto Acuña. De hecho María José Acuña es natural de este municipio de Vilaboa, aunque lleva más de veinte años residiendo en Moaña de donde es su madre. En Vilaboa llegó a presentarse hace años en una lista independiente en la que iba su hermana, pero con el único objetivo de completar la candidatura, sin más aspiraciones. Sí es cierto que milita en el PP de Moaña, pero asegura que por encima de todo no antepone ningún color político cuando hay que defender a los vecinos como realiza desde su cargo al frente de la Asociación vecinal de Quintela o cuando tuvo que enfrentarse al PP cuando desde la Xunta negaban que la parcela de Sisalde no reunía la superficie suficiente para construir el centro de salud, cuando sí que llegaba. Insiste en que como presidenta de un colectivo vecinal, los vecinos están siempre por encima de cualquier color político.

En su Facebook elogió ayer la visita de la conselleira: “El día de hoy amaneció cubierto de niebla pero no impidió ir a visitar una batea y ver cómo estaban las cuerdas de mejillón en sus distintas fases de crecimiento, que nunca había visto así. También fue una oportunidad para conocer a Rosa Quintana, conselleira de Mar, una mujer incansable que mientras los demás nos quedamos en el barco, ella no dudó en subirse a la batea para aprecias el mejillón más de cerca, que vino para anunciar las ayudas concedidas al sector. Después, gracias al bateeiro de Vilaboa, tuvimos la oportunidad de ver de cerca la lancha que el pasado fin de semana terminó encima de una batea en la que sus ocupantes, sorprendentemente, quedaron ilesos”.