El Concello de Cangas precinta el parque infantil de A Choupana, objetivo de actos vandálicos

El gobierno local de Cangas se vio obligado ayer a precintar ayer por la mañana el parque infantil de A Choupana. Destrozado en un bárbaro acto vandálico, los columpios, toboganes y bancos quedaron inservibles para el uso y por primera vez la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) realiza un llamamiento a la población para de denuncie este tipo de actos.

Fueron los padres y madres que acuden diariamente al citado parque infantil a llevar a sus hijos los que alertaron directamente a la regidora local de la situación en la que había encontrado la zona recreativa. Los hechos se produjeron presumiblemente en la madrugada del lunes al martes y ayer fue cuando los usuarios comunicaron la situación a la alcaldesa. De inmediato se dio orden al Grupo de Emergencias Municipal de Cangas para que sus efectivos se trasladaran al lugar y procedieran a limpiarlo chorreando columpios y bancos. Pero fue en vano la tarea. Los columpios que no habían sido arrancados a patadas habían sido untados con cola de pegar y en otros estaban rociados con vómitos. El primer intento en el que se empleo el método del chorreo no dio resultado, por lo que se optó por emplear un líquido especial para retirar la cola de los columpios y toboganes. Tampoco se logro. Hay que tener en cuenta que no se pueden utilizar disolventes por el material en el que están hechos los columpios. Así que el parque infantil de A Choupana quedará precintado hasta nuevo aviso, a la espera de métodos más eficaces, pero que todo apunta a que va a llevar tiempo, según manifestó la propia regidora local.

Victoria Portas insta a que la población denuncie estos actos vandálicos si ve que se están cometiendo. Recuerda que se trata de dinero público. En un primer cálculo estimativo, solo la reposición de piezas vale 5.000 euros. El dinero que se destina en el presupuesto prorrogado a parques y jardines se eleva 50.000 euros, de los que 25.000 ya fueron gastados, mientras que el estudio económico que se realizó para poner al día los parques infantiles de Cangas hablaban de la necesidad de invertir 135.000 euros en su mantenimiento. En el nuevo borrador de los presupuestos para este fin se destina la cantidad de 150.000 euros.

Pero no solo son los parques infantiles los que sufren los actos vandálicos. Según la alcaldesa de Cangas, todos los días se tienen que reponer papeleras y destrozos en las aceras, además de en otros bienes públicos. Victoria Portas aprovecha para recordar que el Concello de Cangas dispone de una brigada de 17 personas para la limpieza viaria.

De momento no hay sospechosos. Los vecinos que denunciaron la situación no vieron nada, ni escucharon nada. De todas formas, la Policía Local de Cangas realizará sus pesquisas para intentar dar con los autores de los actos vandálicos.

Una poda pendiente en las alturas

El dinero que queda por gastar de la partida actual de parques y jardines estará dedicado a la poda de otoño. En es este tiempo donde se acometerán podas en altura que llevan años pendientes. Así, la alcaldesa de Cangas mencionó la de la carballeira de Darbo, los árboles en el río Saiñas que echan encima del cierre del colegio de A Rúa, varios pinos en Aldán que amenazan con caer a la vía pública y varios salgueiros en el lavadero de A Devesa, que está dificultando el alumbrado público. Son podas que se consideran imprescindibles, pero que se realizan sobre especies que hay que proteger, de ahí lo delicado de los trabajos.