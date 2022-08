Portas pone a prueba el vigor de su gobierno con un pleno extraordinario para votar el presupuesto

Con las cuentas hechas, el acuerdo sobre el cuadro de personal y un proceso previo que definen como “muy participativo”, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, llevará la propuesta de presupuesto para 2022 – “equilibrado, inversor y de calado social”, en palabras del concejal de Facenda, Mariano Abalo– a un pleno extraordinario el próximo miércoles, día 10. La iniciativa tiene alta probabilidad de no pasar el trámite, porque ACE, que gobierna en minoría, solo cuenta con cuatro de los 21 concejales de la corporación municipal y da por hecho que los siete del PP votarán en contra, por lo que el respaldo de los cuatro ediles del PSOE sería imprescindible para sacarlo adelante –siempre que BNG y/o Avante también lo hagan–, y los socialistas han aireado que no cuenten con ellos, tras ser excluidos del gobierno. En el orden del día figuran también el plan de modificación de créditos para poder utilizar 1,6 millones de euros que quedaron sin gastar en el anterior ejercicio y, lo que ha causado más sorpresa entre los grupos de oposición, la propuesta para denominar como “Pediatra Pereiro Francés” el parque infantil de O Señal, que no se aprobó en la sesión ordinaria de julio al no sumar la mayoría absoluta de la corporación.

El presupuesto que se lleva a aprobación inicial alcanza los 17.224.372 euros, y el límite de gasto no financiero, “coherente con la regla de gasto y con el objetivo de estabilidad presupuestaria”, es de 16.114.025 euros. La mitad de ese dinero se destina a pagar al personal, que absorbe algo más de ocho millones de las arcas municipales, y los técnicos del área económica advierten de la conveniencia de rebajarlo. Para bienes corrientes y de servicios se destinan 5.330.815 euros, y 1.198.500 euros a transferencias corrientes. Con respecto a las áreas de gasto, los servicios públicos básicos están a la cabeza, con 5.267.375 euros, seguidos de actuaciones de carácter general (3.918.148 euros), producción de bienes públicos de carácter preferente (2.960.498), actuaciones de protección y promoción social (2.418.249) , actuaciones de carácter económico (1.586.253) y deuda pública (1.073.847 euros). Las previsiones de ingresos están encabezadas por transferencias corrientes, con 9.053.573 euros, seguido de impuestos directos (5.597.000), tasas y otros ingresos (1.879.800), impuestos indirectos (600.000) e ingresos patrimoniales (40.250 euros). Inversiones El debate presupuestario y sobre la modificación de crédito llegará precedido de varias reuniones entre Mariano Abalo y los portavoces de los grupos políticos para concretarlos e intentar un consenso atendiendo a sus demandas, aunque no hay visos de acuerdo mayoritario. El gobierno local les presentó una “previsión de inversiones en infraestructuras deportivas”, donde figuran 130.000 euros para el campo de fútbol de O Morrazo, 220.000 para la piscina A Balea, igual cuantía para las pistas de atletismo y 200.000 euros para mejoras en los pabellones municipales, entre otras. Incide en que algunas de esas actuaciones responden a demandas del PSOE, BNG y Avante que respaldó la corporación y se ofrecen como “invitación al consenso” o, al menos de los grupos a la izquierda del PP, aunque los socialistas han aireado más divergencias que coincidencias. En el expediente que se lleva a pleno extraordinario el miércoles –la comisión informativa se celebra mañana– también constan inversiones para mejorar viales y ayudas a asociaciones y clubes deportivos, entre otros objetivos con los que el gobierno local quiere resaltar el carácter “social” y de mejora de servicios básicos, a menos de un año para las elecciones municipales. Igualmente figura entre los compromisos con partida presupuestaria la redacción del Plan Especial de A Rúa, que permitiría habilitar los terrenos necesarios para infraestructuras sanitarias, como es el Centro Integral de Saúde (CIS). Nuevo intento de lograr la mayoría para bautizar como “Pediatra Pereiro Francés” el parque infantil de O Señal Los colectivos sociales que respaldan la propuesta de bautizar el parque infantil de O Señal como “Pediatra Pereiro Francés”, en reconocimiento al trabajo y calidad profesional y humana del insigne médico fallecido hace ya tres años, no ocultan su frustración por que la corporación no se haya puesto de acuerdo sobre este asunto, que no prosperó en la sesión ordinaria del pasado viernes al no lograr la mayoría absoluta en la votación. La alcaldesa, Victoria Portas, vuelve a intentarlo incluyendo el punto en la sesión ordinaria para debatir el presupuesto y la modificación de crédito, medida que no ha gustado a algunos grupos que ya habían cuestionado la urgencia de esta tramitación. En el informe que lo acompaña, la nueva secretaria del Concello, Lara Fernández Vila, señala que no existe en la ley “un procedimiento específico para la finalidad pretendida” y que en Cangas deben remitirse al Regulamento Municipal de Honores e Distincións. De acuerdo con dicho reglamento, para la concesión honorífica de un espacio público debe existir “propuesta razonada de la Alcaldía, moción de dos tercios de los miembros de la corporación, solicitud de por lo menos cinco entidades o propuesta suscrita por un mínimo de 50 solicitantes”. El proceso se completaría con la aprobación de la iniciativa por al menos dos tercios de la corporación. Condiciones que no se cumplen, avisa la secretaria.