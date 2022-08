Cangas garantiza partida para el bono comercio aunque no se apruebe el presupuesto de 2022

“Señora alcaldesa, Mª Victoria Portas: expresa su intención firme de que la iniciativa Bono Comercio se ejecute en el ejercicio 2022 con una partida en los presupuestos o, si no hubiese consenso, mediante una modificación de crédito” . “Se acuerda, por unanimidad de las personas asistentes, demandar y apoyar que el Bono Comercio Local se lleve a cabo en el año 2022”. Es el texto definitivo del acuerdo adoptado por la Mesa de Comercio Local, que comenzó ayer con polémica al entender algunos de sus miembros que el acta no reflejaba la “esencia” de lo que se había acordado en la sesión anterior y advertir la concejala del PP Dolores Hermelo que la impugnaría si no se rectificaba. De este modo, se recalca el compromiso de dotar de partida económica a esta iniciativa –rondaría entre 150.000 y 200.000 euros, según las estimaciones– al margen de que el presupuesto se apruebe, un objetivo difícil para el gobierno local por su clara minoría en la corporación.

Hermelo fue la asistente más beligerante en la sesión de ayer, que se celebró a las nueve de la mañana con quejas y problemas de algunos grupos para encajarla con sus obligaciones laborales. La edila popular llamó la atención por que desde el 10 de enero no se hubiese convocado esta mesa para resolver “asuntos tan relevantes como los bonos comercio y la necesidad de sacarlos adelante en 2022”. Recordó que, “a pesar de los compromisos adquiridos” por representantes políticos y sociales para 2021, “no se cuantificaron al final las ayudas, por motivos de presupuesto, de ahí que fuésemos previsores este año y hablásemos de este tema y de cómo financiarlo en enero, para que hubiese siempre plazo para la administración de sacarlos adelante”. Rifirrafe por el acta La primera “sorpresa” de la reunión llegó con el acta de la sesión anterior, en la que se echó en falta la esencia del debate y del acuerdo. “La parte más importante se dejaba atrás, y en lugar de reflejar el acuerdo que adquirimos de forma unánime, reflejaba algo bien distinto, y es que supeditaba completamente esta partida a que haya unos presupuestos aprobados”, explicó Hermelo. Tras los desencuentros, finalmente se modificó el acta “para que no haya más demora en los plazos”. El interés, compartido, es que no se dilate más este asunto “y que de una forma u otra se aplique una partida para ayudar y dinamizar el comercio local”. “No podemos permitir que un año más siga reo de que no lleguen a acuerdos presupuestarios los diferentes grupos de la corporación, y la aprobación del presupuesto no debería ser una medida de presión utilizando las demandas colectivas”, insiste la representante del Partido Popular. El documento económico del Concello para 2022 “ ha de ser debatido y consensuado en tiempo y forma, y no supeditar partidas como esta a un posible acuerdo. Blindemos, pues, esta partida y ayudemos de verdad al comercio local”, argumenta Dolores Hermelo, que tuvo algunos encontronazos con el edil de Facenda, Mariano Abalo, en torno a este asunto. Dinamización comercial Inciden desde el PP en que este mismo sistema es el que se ha utilizado en la Mesa de Turismo, y que “Cangas no debería paralizarse si no existe un presupuesto”. Tanto Abalo como la alcaldesa, Victoria Portas, aludieron a la posibilidad de tramitar esa ayuda al comercio local a través de una modificación de crédito, señalan los participantes. Además de los bonos comercio, que tuvieron un gran éxito para reactivar la economía local afectada por la pandemia de COVID, la Mesa Local de Comercio avaló el Plan de Dinamización Comercial 2021-2022 presentado por Acica-Cangas Centro y de Fecimo para celebrar la 17ª edición de la Feira de Oportunidades do Morrazo.