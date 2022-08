El Concello y la Cofradía de Bueu presentaron este mediodía el esperado regreso de la Festa do Polbo, que vuelve después del parón obligado por culpa del coronavirus. La popular cita gastronómica llega a su edición número 21 y se celebrará del 13 al 15 de agosto en el aparcamiento de As Lagoas. El lugar elegido para la presentación fue la carpintería de ribera de Banda do Río, en la que recientemente concluyó la segunda fase del proyecto de rehabilitación.

La XXI Festa do Polbo contará con los fogones de tres establecimientos, que se encargarán de elaborar hasta una veintena de especialidades en las que el cefalópodo será el gran protagonista. El restaurante Casa Acuña, de Ons, ofrecerá a 8 euros empanada de pulpo (de maíz y de trigo), croquetas, tosta de pulpo con tetilla, arroz de pulpo y pizza de pulpo, mientras que los platos de 12 euros incluyen el tradicional pulpo á feira, pulpo y queso de Arzúa, pulpo en caldeirada, pulpo encebollado y salpicón de pulpo. Desde O Rincón de Cela ofrecerán a los visitantes una carta en la que las especialidades de 8 euros incluyen la empanada, croquetas, salpicón y salteado de setas con pulpo. Los platos de 12 euros serán el pulpo á feira, pulpo a la plancha, en caldeirada, pizza, ensalada de pulpo y tortilla. Finalmente, desde Rosa de los Vientos tienen preparado un menú com empanada, croquetas de pulpo á feira, arroz de pulpo y habas con pulpo –a 8 euros– y pulpo a la plancha con cachelos, pulpo frito en aceite Aires de Jaén, pulpo en caldeirada y el tradicional pulpo á feira, a 12 euros. La presentación de hoy reunió a responsables del Concello de Bueu y de la Cofradía de Bueu, que son las entidades que asumen la organización de la cita gastronómica; a los representantes de los establecimientos hosteleros que se encargarán de la elaboración del pulpo; y una delegación de los colectivos sociales y culturales que colaborarán en la programación de la Festa do Polbo, como el Club Atletismo Corredoiras, Asociación Cultural e Deportiva Meiro, Asociación de Alfombras Cunchas e Flores y la Asociación Veciñal Sanamedio. La apertura de la carpa en As Lagoas será el sábado 13 de agosto y los puestos de venta estarán abiertos en horario de 12.30 a 16.30 horas y de 19.30 a 00.00 horas, tal como se explicó en la presentación de ayer. Previamente, en la jornada del viernes 12 de agosto se organizará una ruta gastronómica bajo el título de “Bueu e o polbo”, para la que es necesaria una inscripción previa, con un coste de 6 euros. El pregón inaugural será el sábado a las 12.00 horas y el pregonero de este año será el actor y presentador Fran Cañotas.