Aldán cierra las comitivas del Carmen

No hubo misa de campaña, pero sí celebración solemne, a mediodía, cantada por el coro parroquial de Aldán, que entonó la Salve Marinera al partir la imagen del templo. En su recorrido terrestre hasta el muelle, con el tráfico de vehículos cortado por la Policía Local, la Virgen estuvo acompañada de sus fieles devotos y de la banda de música Belas Artes, que luego subió con ella a bordo del “Camboño”, un barco mejillonero recién estrenado que ya trasladó también la imagen de la patrona de los mares en la procesión de Bueu, el 16 de julio.

Los organizadores no cerraron flecos hasta última hora ni promocionaron el evento por este motivo, de ahí que la afluencia de turistas fue, según los participantes habituales, menos numerosa que en anteriores ediciones, pero ninguno de ellos quedó sin plaza en las embarcaciones privadas, entre ellas varios bateeiros que encabezaron la flota. A la comitiva se sumaron yates de recreo, motos acuáticas e incluso pequeñas embarcaciones deportivas y de recreo, a remo. Muchos con la devoción por bandera, pero otros con finalidad más lúdica, aprovechando que las altas temperaturas animan al remojón. No faltaron las gaitas y tambores, ni los cánticos alternativos al repertorio religioso. Tampoco los miembros del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil, que se encargaron de la vigilancia desde el agua, a bordo de una zódiac, aunque no tuvieron que intervenir ni registraron incidencias.

El recorrido por mar duró alrededor de una hora por el litoral de la parroquia hasta las proximidades de las playas de Menduíña y Lagoelas, casi en el límite con Bueu. Allí se arrojó al mar la tradicional ofrenda floral en memoria de quienes dejaron la vida en él. Luego emprendieron el regreso, con alguna parada en lugares emblemáticos, y a las dos y media de la tarde los participantes pusieron pie a tierra.

Gaitas y pirotecnia alejada de zonas forestales

“Fue un acto más sencillo que de costumbre, de antes de la pandemia, pero muy emotivo”, describe una de las personas que participa cada año en la procesión marítima y que valora el carácter “menos turístico, más casero y entrañable” de esta edición. No quiere decir con ello que no hubiera fiesta, que también la hubo con la música de Belas Artes y las gaitas de algunos parroquianos para darle un aire alegre y lúdico a la celebración, compatible con su carácter religioso y de recuerdo a los que ya no están. Entre estos, los muertos y desaparecidos del “Villa de Pitanxo”, que ya fueron recordados en las procesiones de Bueu, Marín, Cangas y Moaña hace dos semanas. Tampoco faltó la pirotecnia, pero comedida y en espacios suficientemente alejados de la masa forestal.