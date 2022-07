Velas ao vento para Víctor, alma da ría

O XXIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Bueu, organizado por Os Galos, chega hoxe ao seu remate despois dunha semana de actividades, que incluiron exposicións, presentacións, saídas a navegar e na que estivo moi presente a figura de Víctor Domínguez.

As velas e os remos reclamaron onte o seu protagonismo na ría de Pontevedra, que recuperou a alma da navegación máis tradicional. Aínda que nalgún caso tamén incorporaba a axudiña extra dalgún motor foraborda. O XXIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Bueu reuniu onte a máis dunha vintena de barcos chegados de distintos puntos da costa de Pontevedra.

As condicións da xornada foron as idóneas para desfrutar dun día no mar e da navegación ao estilo máis tradicional. Este ano o encontro organizado por Os Galos conta cunha gran ausencia: o finado Víctor Domínguez, alma da asociación e da recuperación da navegación tradicional en Bueu. O seu recordo está especialmente presente e onte a primeira das singraduras estivo adicada a súa memoria.

Despois dunha navegación pola ría esta Armada de velas e remos agrupouse para fondear nas cercanías da praia de Banda do Río. Alí estaba o “Chasula”, a bordo do cal ofreceron un concerto Beatriz Martínez e Diego Langarika. As tripulacións arriaron ao mar unha morea de pequenos barcos de madeira con mensaxes lembrando a figura de Víctor Domínguez. Unha particular ofrenda para que a alma do “patrón” dos Galos seguise a navegar pola ría e desexándolle unha boa viaxe.

Despois da comida e xuntanza de confraternidade entre as tripulacións en Petís os barcos voltaron a saír ao mar pola tarde. Foi xusto antes de facer unha nova demostración de como se usaba unha arte tradicional de pesca xa desaparecida: a rapeta. Unha mostra que tivo lugar na praia de Banda do Río, entre unha gran expectación por parte de bañistas e visitantes.

O Encontro de Embarcacións Tradicionais de Bueu chega hoxe ao seu fin cunha navegación de despedida ata o ano que vén, no que se cumprirán 25 anos desta celebración ao redor da tradición mariñeira.