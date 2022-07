Patrimonio descarta proteger la casa de Matilde Bares y el Concello de Bueu tramitará el derribo

Existen un “cierto valor inmaterial de carácter local”, pero “no existen elementos que permitan reconocer una singularidad en la edificación ni en sus aspectos constructivos”. Esta aseveración forma parte de un informe elaborado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre la antigua vivienda de la maestra Matilde Bares, en la calle Eduardo Vincenti de Bueu, y que concluye que la edificación “carece de motivación suficiente que justifique su valor cultural notable”, por lo que descarta su inclusión en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia.

La incorporación a este inventario fue solicitada en primera instancia por los responsables de una empresa de arqueología, a la que se sumó el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). A la vista de la petición la Consellería de Cultura inició un informe para valorar y tomar en consideración esa solicitud, que finalmente se acaba de inadmitir. Ante esta conclusión el Concello de Bueu volverá a tramitar el proyecto para la demolición del inmueble, tal como asegura que le ha requerido la propiedad en los últimos meses. “Decidimos esperar a que hubiese una respuesta oficial de la Dirección Xeral de Patrimonio. Si decidiese incoar la inclusión de la casa en el inventario cultural habría que paralizar el procedimiento, pero no es así y tenemos que respetar los derechos de los propietarios”, explican desde Urbanismo.

El proceso para estudiar la incorporación de la que fue vivienda de Matilde Bares se inició a petición de Tempos Arqueólogos y el COAG, que argumentaban que se trata de una edificación “que cuenta con suficientes elementos como para considerarse un caso de necesaria conservación y protección [...], evitándose así su pérdida irreparable”. El argumentario vincula el inmueble con el contexto social de la época, con la existencia de una burguesía asociada a la industria de la salazón y conserva y con una tipología edificatoria “con influencias indianas, con escasas muestras en la comarca”. Al mismo tiempo, vecinos de Bueu iniciaron una recogida de firmas para instar al Concello a su conservación y recabaron casi un millar de apoyos.

Para Patrimonio resulta evidente en su informe que existe un valor inmaterial asociado a esta vivienda, como el hecho de que estuviese vinculada a la enseñanza, la relevancia social de Matilde Bares, la presencia de una placa en la fachada o que existe una calle en la localidad con el nombre de la maestra. Pero no resultan suficientes para una posible catalogación del inmueble, que a lo largo de las décadas fue cambiando de propietarios.

El informe sostiene que “no existen elementos que permitan reconocer una singularidad en la edificación ni en sus aspectos constructivos, distribución o resultados formales que puedan referir de forma inequívoca a una tipología docente o que puedan destacar en su ambiente próximo o en relación con las edificaciones de las que forma conjunto”. Añade que no existe información sobre su interior, distribución, elementos o aspectos relacionados con la edificación que “puedan sustentar la argumentación de carácter general realizada [en la solicitud de catalogación] y en especial sobre la existencia en la actualidad de elementos materiales sobre los que sostener el destaque de la memoria de Matilde Bares y su actividad”.

La solicitud de derribo tramitada por la actual propiedad ante el Concello de Bueu se vincula con el estado de conservación y con los desprendimientos registrados en fechas recientes. Un aspecto al que también hace referencia el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. “Existe un abandono [que] no es reciente de la edificación y un grave deterioro de varias de sus partes, así como elementos constructivos y formales en la fachada de con frente al interior de la parcela que no se relacionan con ningún valor destacable”, sostiene el departamento que depende de la Consellería de Cultura.

No se incluyó en el PXOM y la Xunta tampoco lo requirió

La que fue vivienda de Matilde Bares no se incluye en el catálogo de bienes del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Bueu y la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tampoco lo requirió en sus informes sectoriales. En agosto de 2014 el departamento autonómico indica que “debería evaluarse con más detenimiento el patrimonio cultural de Bueu, entre otros aspectos, y aunque no se hace referencia a esta edificación, sí recoge una referencia fotográfica de la placa”. El equipo redactor del planeamiento tuvo en cuenta la solicitud de Patrimonio e incluye nuevos elementos en ese catálogo, pero sin incluir este inmueble porque no presenta “el mismo nivel de interés o significación cultural”. Así, finalmente en noviembre de 2015 el departamento autonómico da su visto bueno al PXOM de Bueu.

Argumenta que en la zona en la que se encuentra la antigua vivienda de Matilde Bares “no existe ninguna edificación catalogada” y esta tampoco conforma “un conjunto ni un ambiente en su ámbito próximo con otras edificaciones catalogadas”. De este modo, concluye que la edificación carece de un valor arquitectónico y cultural “notable” y sostiene que la influencia y relevancia de Matilde Bares en Bueu “no se evidencia, ni se mantiene ni reside en los elementos que permanecen en la construcción, que tampoco acredita un valor arquitectónico atribuido a las estructuras que se conservan”.

La excepción es la placa de la fachada, que según Patrimonio “bien puede ser conservada para su posterior colocación”.