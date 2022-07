Cangas acepta variar la norma y trasladar a Ximeu el súper Familia, pero el PP no le ve interés público

La corporación de Cangas respalda trasladar el supermercado Familia de la Avenida de Vigo a una parcela de Ximeu colindante con la PO-551 que está calificada como suelo de núcleo rural y necesita una recalificación a urbano consolidado que el pleno aprobó anoche, aunque con los votos en contra del PP, que no aprecia “interés público”. La aprobación es provisional porque está condicionada a la construcción de una rotonda de acceso que la Xunta ya tiene proyectada y pendiente de ejecutar. Los grupos que respaldan la propuesta (ACE, PSOE, BNG y Avante) se amparan en que no se trata de construir una nueva superficie comercial, sino de trasladar la que ya existe y que genera graves problemas de tráfico y seguridad en la Avenida de Vigo, como figura en la propuesta de modificación de las normas subsidiarias de planeamiento presentada por la alcaldesa, Victoria Portas, y que cuenta con informes sectoriales favorables.

Al PP le “sorprende” que la solicitud esté elaborada por el equipo de Monteoliva Arquitectura, al que el edil Rafael Soliño considera afín a Mariano Abalo por un anteproyecto urbanístico para el ámbito de Massó, y también que los grupos de izquierdas no cuenten ahora las posibles repercusiones negativas para el comercio local. Echa en falta, asimismo, un diálogo previo de los promotores con el vecindario sobre las posibles afecciones y que el acceso y salida del área comercial no se vaya a realizar a través de sendos carrilles de aceleración y desaceleración, sino de una rotonda. Creen los populares que el “interés público” en eliminar el caos de tráfico en la Avenida de Vigo no es más que una “excusa” y avisa que dicho local está alquilado y puede ocuparlo otra firma en el futuro, eternizando el problema.

Ninguno de los demás grupos coinciden con esa visión negativa. Avante se limita a recordar sus argumentos y que el informe que faltaba, de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), también es favorable, señala la edila Ánxela Vizoso. La portavoz municipal del BNG, Mercedes Giráldez, abunda en ese argumento y en el de los atascos y la seguridad viaria, además de recalcar que no se trata de levantar una nueva superficie comercial, sino de trasladar la que hay. Eugenio González expresó la “alegría” del PSOE por que esta modificación puntual salga adelante tras cinco años de trámites y aboga por dar más agilidad desde las administraciones a la puesta a disposición de suelo y la creación de empleo.

Aprobada provisionalmente esta modificación puntual de las normas, por 12 votos a favor y siete en contra –faltaron a la sesión dos corporativos de Avante, por motivos laborales– con los cambios resultantes de las alegaciones formuladas y de los informes emitidos, el expediente se traslada ahora a las consellerías de Medio Ambiente e Infraestruturas con el fin de que resuelvan su aprobación definitiva. Finalizaría, así, una tramitación que ya suma un lustro –la aprobación inicial fue en 2018– y que ya solo está a expensas de la Xunta para que el proyecto urbanístico pueda ejecutarse.

El parque infantil “Pereiro Francés” tendrá que esperar

Ni el aval de sus pacientes ni el reconocimiento público a la calidad profesional y humana del doctor José Pereiro Francés son suficientes para lograr el necesario respaldo plenario a la figura del insigne pediatra. La propuesta de poner su nombre al parque infantil de O Señal no prosperó porque es necesario contar con al menos dos tercios de la corporación municipal, de 21 miembros, y en el pleno del viernes se abstuvo el PP. Los demás grupos respaldaron la iniciativa, pero solo sumaron 12 votos porque no asistieron a la sesión dos ediles de Avante, por motivos de trabajp, lo que obliga a reiniciar el expediente ante la desazón de sus impulsores.

Segunda prórroga para rematar el alumbrado público

Sí se aprobó la prórroga de dos meses que ofrece el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para rematar la renovación del alumbrado público exterior de Cangas y la de un mes que pide la UTE San José-Siel Vigo para ejecutarla.