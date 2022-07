El vial de O Hío reabre un carril provisional para dar servicio a los vecinos y salida al tráfico de las playas

Tras siete meses de obras, el compromiso incumplido de finalizarlas antes del verano, el hastío y el enfado de los usuarios, la carretera provincial O Viso-Igrexario (EP-1008), en la parroquia canguesa de O Hío, reabrió a última hora de ayer un carril de tránsito para dar acceso rodado a los residentes y salida a los vehículos que proceden de las playas, paliando así los previsibles atascos del fin de semana en uno de los tramos más concurridos de la comarca. La medida sirve para “aliviar” la situación, pero solo de forma provisional, porque el vial volverá a cerrarse tras el fin de semana para retomar los trabajos, que “durarán unos 15 días y se hará por tramos”, explica la alcaldesa, Victoria Portas, tras hablar con responsables de la Diputación, que financia el proyecto, e insistirles en la urgencia de rematar ya esta actuación.

La directora de obra, Mª Isabel Medraño, trató el asunto con los técnicos de la adjudicataria para trasladarles la necesidad de reabrir un carril y paliar los previsibles atascos en un fin de semana del ecuador del verano, con altas temperaturas y máxima cifra de visitantes a las playas. La medida se acordó en una reunión que mantuvo Victoria Portas con los colectivos sociales de O Hío, un día antes, y los operarios trabajaron para cumplirla desde las siete de la tarde y con presencia de la Policía Local. Se busca también facilitar el acceso hasta el cruce hacia Liméns, de unos pocos metros, evitando así un largo rodeo de los usuarios que se ven forzados a recorrer varios kilómetros hasta llegar al cruce de Vilariño, continuar por la calle David Cal y la Costa do Rapallo y retornar luego desde el cruce de Igrexario hasta el punto de destino. Asimismo, desde el Concello instan a la adjudicataria a señalizar mejor la obra y avisar con antelación de cualquier incidencia, pues aseguran que no se les advirtió siquiera del cierre de ese tramo para proceder al asfaltado del firme. La empresa sostiene que no es así y que comunican los pasos que considera relevantes.

Los vecinos del entorno manifestaron la semana pasada sus quejas al entender que están viviendo un “suplicio” por los continuos retrasos, y el malestar continúa, aseguran los representantes municipales. “Tienen que abrir sí o sí”, recalcó el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, que ordenó a una patrulla supervisar que se cumplía esa instrucción, a partir de las siete de la tarde. Desde ese momento también se reforzó la presencia policial en el rural cangués, especialmente en el entorno de las principales playas del municipio, donde está previsto que haya una gran afluencia de visitantes a lo largo de todo el fin de semana y, con ella, los habituales atascos en la carretera y más problemas logísticos.

Deficiencias

El cierre del vial entre O Viso e Igrexario afecta también a negocios como una empresa de materiales de construcción que asegura sufrir una drástica pérdida de clientes. “Ahora para venir a comprar o acceder los residentes a sus casas hay que pedirle permiso a Marconsa”, lamentan, y critican la escasa y deficiente señalización. Vecinos y usuarios insisten en que debe regularse ese tramo con una red semafórica, “como en cualquier obra”, e intentar paliar las molestias. También advierten de las “decenas de grietas, de considerable dimensión, que hay en toda esa nueva acera”, impropias de una obra de nueva construcción.