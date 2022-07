Tradición y fusión para el regreso del mejor Intercéltico

Y tres años más tarde el Festival Intercéltico do Morrazo volvió por sus fueros. La XXXVIII edición del certamen folk regresó por todo lo alto en su formato habitual, eliminando sillas y recintos acotados, mascarillas y distancias de seguridad, temores y timidez para entregarse al baile y la diversión sin límites. Treixadura y Elephant Sessions fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a un festival que durante todo el fin de semana traerá a Moaña una fotografía sonora de lo que se mueve en el panorama de la música tradicional a nivel autóctono e internacional.

Tradición en estado puro y una reinterpretación de esas raíces bajo el tamiz de la fusión de estilos. Ese fue el menú musical que, con Treixadura y Elephant Sessions, pudo degustar el público que se dio ayer cita en el entorno del palco de la música del frente marítimo de Moaña en la jornada inaugural del Festival Intercéltico do Morrazo.

Arrancó Treixadura demostrando que no es necesaria una puesta en escena efectista para llegar a los corazones, tal y como ha demostrado en esos 30 años de carrera que han resumido en su reciente trabajo, “Camiño longo”. Y con temas de ese último CD, con canciones que ya forman parte del acervo gallego, se hicieron con un público que disfrutó de una apuesta tan clásica como segura, la de beber directamente en lo más tradicional, sin aditivos de ningún tipo que distorsionen el producto final.

Si Treixadura fuese esa cocina de la abuela, de toda la vida, su relevo en el escenario, Elephant Sessions representaría a esa cocina de autor que no rehúye la mezcla de ingredientes para experimentar con algo nuevo. Cuestión de gustos, no de calidad. La formación escocesa, una de los abanderadas de la nueva ola folk de su tierra, no renuncia a una base tradicional con el violín de Euan Smillie y la mandolina de Alasdair Taylor, pero con un sonido modernizado en el que bajo, batería y sintetizadores tienen un importante peso.

Previamente al inicio de los conciertos las alfombristas de Moaña inauguraron un tapiz floral de unos 9 metros cuadrados con la imagen del festival y Manolo Cobas ofrecía un obradoiro de baile gallego dentro de la programación paralela de la Mostra de Artesanía A Moa.

Para hoy está prevista un obradoiro de danzas del mundo con Suso Cancelas a las 19 horas y la actuación de Obal a las 20.30. El plato fuerte vendrá a las 22 horas con el canadiense de Quebec Yves Lambert y con el gallego Xurxo Fernandes.