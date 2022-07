Aprendices de mago en Moaña

Ellos son el futuro , 20 jóvenes que durante cuatro días tomaron parte en el campamento de magia impartido por el Mago Paco en la Casa da Mocidade de Moaña. Trucos, juegos y mucha diversión.

Aparcamientos que hacen inútil lavar el coche

No, no es que en Cangas a la gente no le guste lavar el coche, aunque viendo el parque móvil de turistas y locales pueda parecer lo contrario. Y es que no hay lavado que resista un par de días aparcando en Altamira, algo inevitable con tanta gente en el municipio. Hasta políticos y funcionarios se quejan del mismo problema en otro aparcamiento, el de Ojea, donde también se levanta polvareda.

Una visita muy poco deseada

Avistaron ayer a un delfín enfilando hacia la playa de Arneles, en lo que parece una de esas indeseadas llegadas a tierra para varar. Esperemos que no se confirme y el animal pueda retomar rumbo y regresar al mar.