El Concello de Bueu comenzó a aplicar ayer los acuerdos adoptados el miércoles en la reunión celebrada entre los municipios que reciben agua del Lérez y la Xunta de Galicia. Así, se procedió a cortar el suministro de agua a las duchas y lavapiés de todas las playas del municipio. La excepción es Lapamán, donde no se puede cerrar el suministro porque significaría dejar sin al puesto de socorrismo. En este caso se optó por precintar las duchas para evitar que puedan ser utilizadas por los usuarios. Los cortes también afectarán desde ya a los riegos y jardines municipales.

Una de las medidas más llamativas que se estudia por parte del gobierno local pasa por un posible cierre de la piscina municipal de As Lagoas. “No es por la propia piscina, sino por las duchas”, precisan desde el ejecutivo local. Hay que tener en cuenta que por razones de higiene es obligatorio ducharse antes de acceder al vaso. La decisión aún no está adoptada porque “para muchas personas acudir a nadar o a las clases de ‘aquagym’ no es un capricho, sino una cuestión de salud”, argumentan.

Al mismo tiempo, desde el PP de Bueu reprochan al gobierno local que estas medidas llegan con demora y “falta de coherencia”. La portavoz municipal, Elena Estévez, afirma que desde su grupo se insistió en varias ocasiones en la necesidad de realizar tareas de mantenimiento en los arenales para ahorrar recursos hídricos. El PP reprocha especialmente que el domingo se realizase un baldeo en la pista deportiva de Banda do Río y que recientemente se vaciase la piscina municipal. “No es coherente con la situación que se está viviendo ni pedirle a los vecinos que se aprieten el cinto con el consumo de agua dos días después de desperdiciar miles de litros de agua”, critica Elena Estévez.

Desde el gobierno local rechazan las críticas del PP, argumentando que los baldeos en los espacios públicos “son muy puntuales” y que en este caso se trataba de una medida de “salubridad” solicitada por el club que se encarga de la competición deportiva que se desarrolla en la pista. Del mismo modo insisten en que la renovación del agua de la piscina estaba programada y obedece a cuestiones de mantenimiento y sanitarias.