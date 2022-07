Petanca solidaria contra el cáncer

Los cangueses volvieron a exhibir su lado más altruista este fin de semana en el V Campionato Aberto Solidario de Petanca, que a su vez puso en juego el II Trofeo Concello Cangas do Morrazo. Los inscritos colaboraron con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Las excusas por el retraso de las obras de O Viso

El retraso en la obra de la carretera provincial entre O Viso y O Igrexario tiene en pie de guerra a los vecinos, que esperaban no sufrir los cortes durante el verano. El gobierno local recordó la crisis de suministro de materiales que viven muchas obras pero desde el PSOE no tardaron en salir al paso para asegurar que la carretera ya estaría totalmente renovada si el ejecutivo local no tardase seis meses en licitar la parte de la obra que le correspondía al Concello, y que básicamente consiste en la reposición de muros en los terrenos cedidos. Para los socialistas la única causa de este retraso es la “falta de coordinación” entre la alcaldesa y sus concejales de gobierno.

Vuelven los problemas a la depuradora de Donón

La depuradora de Donón vuelve a generar airadas quejas entre los vecinos por un nuevo vertido de aguas sin depurar. El mal funcionamiento de una instalación que lleva un año envuelta en polémicas está agotando la paciencia de mucha gente de la zona que soporta los olores y las filtraciones de agua sin tratar. Volvieron a dar aviso al equipo de emergencias mientras aguardan por una solución.