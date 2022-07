El Juzgado condena a la SGAE a pagar el IAE en Bueu pese a no tener sede física

Bueu podría sentar jurisprudencia en la batalla legal contra la Sociedad General de Autores y Editores. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha dado la razón al Concello y ratifica que la SGAE debe abonar el Impuesto de Actividades Económicas en el municipio a pesar de que no tenga sede física en el mismo. La tesis apuntada desde el gobierno local buenense de que sí debía pagar al desarrollar una actividad económica en la villa se confirma de este modo en una sentencia de la que no se conocen precedentes en otros concellos del entorno o de la misma comunidad autónoma gallega. El fallo judicial recoge asimismo que no cabe recurso de apelación, toda vez que la cuantía económica, 628,87 euros, no da lugar a ello.

La importancia de la sentencia no radica en las cifras –que corresponderían a la liquidación de los ejercicios entre 2017 y 2020, ambos inclusive– sino en el valor moral y en su posible relevancia de cara a futuras reclamaciones de otras instituciones locales. “Sentimos que esto puede marcar un antes y un después”, asegura el alcalde de Bueu, Félix Juncal, que recuerda que su gobierno siempre defendió que la SGAE debía tributar en Bueu. “Esto abre la puerta a que más concellos reclamen este pago”, añade. La cantidad supone algo menos de 160 euros anuales y sale de una cuota fija “reducida, porque no tiene sede aquí”, aclara Juncal. La tesis de la SGAE es que no debe pagar al no tener local en Bueu El origen del conflicto está en el requerimiento formulado por el Concello de Bueu el 20 de noviembre de 2020, en el que notificaba a la SGAE el inicio de una inspección general relativa al IAE correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 y 2020. En la misma se determinaba que, en lugar de en los epígrafes en los que se encontraba dada de alta, debía tributar en la categoría de “comercio al por menor por correo o catálogo”. La Sociedad General de Autores y Editores alegó contra el cobro, subrayando que no poseía en Bueu local alguno desde el que desarrollar su actividad, pero sus razonamientos fueron rechazados. La SGAE recibió el 28 de septiembre de 2021 la liquidación de esos cuatro años del IAE por valor de 628,87 euros, que abonó, a la vez que presentó por vía administrativa un recurso de reposición, que fue desestimado, decidiéndose entonces por la vía judicial. En ella, el abogado del Concello defendía, entre otras cuestiones, que la SGAE operaba como prestadora de servicios con usuarios directos en el término municipal de Bueu, por lo que el hecho de que disponga o no de un local o sede en el municipio “es indiferente a la hora de dar de alta su actividad en el censo del Impuesto de Actividades Económicas”. El fallo apunta a que el recurso debe remitirse por la vía económico-administrativa La sentencia desestima el recurso de la SGAE ya que el objeto esencial de su impugnación tiene que ver con la inclusión dentro del epígrafe de “comercio al por menor y por correo” dentro del IAE, una impugnación que por atender a la gestión censal” y no por la liquidación económica. Es por ello que apunta que la reclamación debe realizarse “por la vía económico-administrativa, y en su caso contenciosa”. La desestimación se efectúa “sin perjuicio del resultado que pudiera tener la vía económico administrativa que pudiera emprender”, y que, en caso de fructificar, “podría conducir a que finalmente quedara sin efecto la liquidación objeto de este procedimiento”. El fallo no implica condena en costas y no es apelable. Desde el Concello, Félix Juncal mostró su satisfacción por la sentencia, que es “una demostración de la actitud de este gobierno, que cada año genera más ingresos, en un contexto de varias crisis importantes, sin repercutirlos sobre los vecinos. En este tiempo no hemos subido impuestos y ni siquiera los hemos actualizado con el IPC. Esta es nuestra línea”.