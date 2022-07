Sebastián: “Me encantaría ser candidato, pero nadie me lo propuso y lo importante es Moaña”

José Antonio Sebastián, 28 años y administrador de una empresa, será, desde septiembre, el nuevo concejal del PP de Moaña en sustitución de Daniel González, que este jueves formalizará su dimisión por motivos laborales. Pese a ir de número 13 en la lista, se muestra entusiasmado con entrar en la corporación y recuerda que “me involucré desde el primer momento, pese a que era muy difícil llegar a concejal. Tengo mucha ilusión y ganas”. De hecho explica que cuando el trabajo se lo permite suele acudir como público “a comisiones y plenos”. Reconoce, con humor, que “en el puesto 13 de la lista, hace un año ni pensaba que pudiese entrar en la corporación”.

El nombre de José Antonio Sebastián es uno de los que suena como posible candidato del PP a la Alcaldía en los comicios de 2023. Él no rehuye la respuesta: “Por supuesto que me gustaría, pero no lo sé. De momento nadie me ha dicho nada al respecto. Pero lo importante es echar una mano a Moaña”.

Tiene por delante menos de un año de trabajo antes de que concluya el presente mandato. “Es poco tiempo, pero tengo ganas de trabajar”, explica este militante del PP desde hace ya varios años.

El nuevo equipo del PP, que se está reconfigurando tras la dimisión en diciembre de José Fervenza, el líder de la formación durante casi dos décadas, tiene en mente recuperar el puesto de partido más votado en Moaña, que perdió en las elecciones de 2019. José Antonio Sebastián espera que sus vecinos se sumen a la ola de “un PP al alza” en las encuestas y que también influya el “efecto Feijóo”, porque “es el presidente nacional del partido y está muy vinculado a Moaña”.

El que será el nuevo edil del PP se muestra muy crítico con la gestión del bipartito moañés (BNG-PSOE) en este mandato. “Yo creo que fue una gestión nefasta. Se hizo poco por el pueblo y ponen muchas trabas para agilizar cualquier proyecto. Espero un cambio de gobierno para poder ver una mejoría”.

Sí que es más optimista con respecto a las posibilidades de que la Xunta construya el nuevo centro de salud de Moaña en el terreno que este viernes le cederá el Concello. “Esperemos que salga adelante, como parece, por el bien de todos”.