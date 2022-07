La Policía de Cangas recupera su patrulla nocturna tres años después

Tres años más tarde y después de unas laboriosas negociaciones entre Concello y sindicatos que desembocaron en un acuerdo en los últimos días, Cangas vuelve a tener patrulla nocturna. La Policía Local activó el viernes el nuevo turno de noche con cuatro agentes (sin incidencias reseñables más allá de una denuncia por ruidos y el desalojo de un local por sobrepasar el horario de cierre), y esta madrugada pasada fueron hasta siete las personas que trabajaron, distribuidas en tres patrullas que se encargaron de velar por la seguridad en todo el municipio. El refuerzo fue, en este caso, excepcional al coincidir con un fin de semana de verano en el que también había eventos que movilizaron a un buen número de visitantes, como el Kanekas Metal Fest. De hecho, hasta contaron con el apoyo de la Guardia Civil, que también destinó efectivos a vigilar las calles canguesas.

“Era muy importante contar con la patrulla nocturna, una prioridad para nosotros”, subraya la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, satisfecha por el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación con los sindicatos, que pone fin a tres años sin servicio nocturno más allá del ofrecido puntualmente en 2021 durante las Festas do Cristo. La fórmula que ha permitido poner en marcha este servicio ha sido la de crear un tercer turno –que se suma a los de mañana y tarde– en el que participarán los integrantes de la actual plantilla (un total de 21 agentes) así como los cuatro auxiliares que cumplen funciones en Cangas.

El Concello ha oficializado la medida en un reglamento del turno de noche en el que se contempla un plus de productividad de 300 euros mensuales por agente. La medida beneficiará no solo a los policías, sino también a los cinco miembros del Servizo Municipal de Emerxencias de Protección Civil, que habitualmente ya venía realizando su actividad durante las noches. La inversión anual que el gobierno local cangués destinará a este efecto en sus presupuestos es de aproximadamente 118.000 euros. Portas subraya que la regularización del servicio de estos dos cuerpos supone dar un salto importante en cuanto a seguridad, y no solamente en la lucha contra la delincuencia y el vandalismo. “Para nosotros es fundamental tener los turnos de noche de Policía y Servizo de Emerxencias también por la posibilidad de que se produzca algún incendio. Con los medios aéreos desplegados en la zona de O Courel, ellos suponen la vanguardia a la hora de detectar cualquier peligro”, afirma.

La implantación de la patrulla nocturna implica la reorganización de los turnos dentro de la Policía Local, y su adaptación a las diferentes necesidades que pueda haber en cada momento. Así, la idea es que entre semana se pueda cubrir la noche con solamente una patrulla, pero que los fines de semana se doblen efectivos. E incluso se prevé que en casos muy puntuales, con eventos de tipo excepcional, se puedan destinar tres y hasta cuatro patrullas de agentes. En paralelo, la coordinación con la Guardia Civil será continua para optimizar los recursos.

La brigada nocturna de Cangas nació en 1984 con siete integrantes en sus filas y como una sección especial dentro de la Policía Local. Estuvo operativa durante más de tres décadas hasta que la entrada en vigor de la ley que permitía la jubilación anticipada de los agentes la abocó a su desaparición. Los miembros de este grupo compartían promoción, por lo que sus retiradas de la vida activa fueron prácticamente simultáneas.

La patrulla se quedó, pues, sin personal, y con nulas posibilidades de reponer las vacantes por la escasa oferta de agentes y también porque judicialmente no se permitía cubrir las plazas con otros policías del municipio que estaban en los turnos de mañana y tarde. Para poder legalizar la situación era necesario una negociación entre sindicatos y Concello, un proceso que se dilató en el tiempo por diferentes razones y que finalmente ha fructificado. La patrulla nocturna de la Policía Local de Cangas está de vuelta.

Nueva reunión para negociar las plazas vacantes

Después de haber sacado adelante la negociación del turno de noche tanto para Policía Local como para Protección Civil el gobierno local de Cangas volverá a sentarse con los sindicatos para seguir avanzando en otras cuestiones como las plazas vacantes y la reorganización del personal. Desde Alcaldía se considera que hay una serie de plazas cuya funcionalidad ha quedado en entredicho, como las de notificador, por lo que la idea es la de realizar una reconversión. El horizonte se marca en la próxima propuesta pública de consolidación, que se quiere acompañar de la propuesta ordinaria. Será el martes cuando comité y gobierno cangués se reúnan para abordar esta y otras cuestiones.

En paralelo la intención de Victoria Portas también es la de convocar esta misma semana la Mesa Local de Seguridade para analizar aspectos como la puesta en marcha de la patrulla nocturna, pero también la de la prevención y lucha contra incendios, en una época en la que estos están asolando Galicia y el resto de España.