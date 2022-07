La Policía valla un tramo de acera de Avenida de Ourense tras caer cascotes de una cornisa

La Policía Local tuvo que vallar, ayer por la tarde, un tramo de acera de la Avenida de Ourense tras caer cascotes de la cornisa de un edificio a la altura del número 18. Los restos del voladizo no causaron daños personales, aunque esa zona céntrica de Cangas es muy concurrida y cuenta con establecimientos comerciales en los bajos, y en ese momento pasaban algunos peatones cerca, aunque no resultaron afectados. Los agentes delimitaron un perímetro de seguridad y movilizaron al servicio municipal de Emerxencias, cuyos operarios accedieron al piso superior, revisaron la cornisa y retiraron algunos elementos susceptibles de caer a la vía pública. Durante unos minutos, el tráfico rodado estuvo cortado, aunque no se registraron atascos importantes. El inmueble tendrá que ser revisado por los servicios técnicos para comprobar que no presenta otras deficiencias estructurales.

Caída en domicilio Por otra parte, efectivos del Grupo Municipal de Emerxencias y de Bombeiros do Morrazo se desplazaron a media tarde a un inmueble de la Avenida de Galicia tras ser alertados de que una persona pedía auxilio desde el interior. Se trataba de una mujer con movilidad reducida que cayó en el pasillo. Fue evacuada y traslada a un centro médico.