La “gran banda” de O Morrazo

Los músicos de las cuatro bandas de O Morrazo actúan juntos a partir de las 21.00 horas de hoy en el XX festival comarcal. Ayer realizaron el ensayo general en las instalaciones del CEIP Reibón y hoy se unirán, sobre el Palco da Música de Moaña, los integrantes de Airiños do Morrazo, Belas Artes de Cangas, la Banda Artística de Bueu y la Banda de Marín.

Una de las citas más importantes de cada verano para los amantes de la música en la comarca es el Festival de Bandas do Morrazo, que junta sobre un mismo escenario a todos los integrantes de las agrupaciones de músicos de Bueu, Cangas, Marín y Moaña. Ayer, en las instalaciones del CEIP Reibón se celebró el ensayo general de la XX edición, que organiza, como anfitriona la Banda de Música Airiños do Morrazo de Moaña. Junto a ella actuarán los integrantes de la Banda Belas Artes de Cangas, la Banda de Música Artística de Bueu y la Banda de Música de Marín. El concierto es esta noche, a las 21.00 horas en el Palco da Música de la Alameda moañesa.

En el concierto conjunto interpretarán ocho obras, comenzando por “Música mestres”, de Juan Lois Diéguez; y siguiendo por “Suite galaica”, de Antón Alcalde. Después interpretarán “Pilatus”, de Steven Reineke; “Lord of the dance”, de Frank Bernaerts; “Latin gold”, de Paul Lavender; “Santa Comba”, de Antonio Amigo; y “Ponteareas”, de Reveriano Soutullo. El concierto concluirá, ya entrada la noche, con la obra “Mozos do Penedo”, de Higinio Cambeses Carrera.