El Sergas deja en el aire la reapertura del consultorio de O Hío y no garantiza cubrir la vacante del médico

La reapertura del consultorio de O Hío, cerrado desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, y el envío de un médico para cubrir la vacante que dejó el pasado mes de mayo el anterior galeno tras su jubilación, son dos posibilidades cada vez más remotas. El Sergas dejó en el aire ambas cuestiones en la reunión que el gerente de la EOXI de Vigo, Francisco Javier Puente, mantuvo con representantes de las cuatro asociaciones de la parroquia (Igrexario, Pinténs, Vilariño y Viñó), y en la que también estuvieron presentes la directora y el subdirector de Atención Primaria del área, Reyes Díaz y Roberto Besada, respectivamente. Los colectivos insistieron en que la solución más viable a la situación sanitaria en la parroquia canguesa pasa por la construcción del centro de salud Aldán-O Hío en los terrenos que la Xunta tiene en el lugar de O Viso.

Desde la EOXI se confirmó que el puesto vacante no será cubierto durante el verano por la acuciante falta de galenos, pero se dejó abierta la posibilidad de hacerlo en septiembre, una vez tomen posesión de sus plazas los 24 residentes que han completado su formación. Eso sí, esto sucedería siempre y cuando alguno de ellos optase por venir al rural, algo que se veía complicado por el deseo de los nuevos médicos de ejercer en las ciudades. Así las cosas, todo apunta a que el servicio en el centro de salud de Aldán seguirá siendo atendido por solo dos profesionales.

La segunda de las cuestiones que se abordó fue la de la reapertura del consultorio de O Hío después de 28 meses inoperativo. Los colectivos defienden la necesidad de contar con un punto de atención en una parroquia muy condicionada por el deficiente transporte público. “Dependemos de favores o de ir andando los que puedan”, señala Esperanza Viñó, presidenta de la Asociación de Vecinos de Viñó y una de las asistentes a la reunión de ayer. Además, apuntó que la sala donde ejercía el médico de O Hío en la Casa do Mar de Aldán no ofrecía las mejores condiciones.

El retorno a O Hío –en caso de que se dispusiese de médico para ello– no parece, no obstante, una opción real a corto plazo para el Sergas, que apuntó que antes de apostar por la reapertura del consultorio habrá que realizar una inspección de las instalaciones, por el evidente deterioro que han podido sufrir después de casi dos años y medio de inactividad, desde que la eclosión de la pandemia hizo que se trasladasen las consultas a Aldán por ofrecer unas mejores condiciones de seguridad. Los representantes de las asociaciones de O Hío no se mostraron optimistas a este respecto, ya que tener a los médicos centralizados en un único espacio (el de Aldán) permitiría al Sergas una mejor gestión de los recursos. “Los días en los que falta algún médico por vacaciones, días libres u otras razones son el 40 por ciento del año, y tener a todos en Aldán es mejor para la organización”, admiten.

Los colectivos reclaman que se rescate el proyecto del centro de salud de O Viso

Ante esta situación, y tal y como ya habían hecho en un encuentro anterior en noviembre del pasado año, los colectivos subrayaron la necesidad de retomar la iniciativa para construir un centro de salud que dé servicio a Aldán y O Hío. “Es algo que no se puede supeditar ni a intereses personales, políticos ni de cualquiera otra índole. La atención sanitaria tiene que ser digna y adecuada a la situación actual, marcada por el Covid”, aseguran. Y rechazan los argumentos de aquellos que se oponen a estas nuevas instalaciones. “Los vecinos de Aldán tienen transporte público por la carretera de O Viso, y los más perjudicados serían los de O Hío, pero no importa para poder tener una atención digna”, sentencian. El hecho de que los terrenos ya pertenezcan a la Xunta hace que se insista en “aprovechar la oportunidad”. Colectivos y gerente de la EOXI de Vigo quedaron emplazados a mantener un nuevo contacto el próximo mes de septiembre.

Los casos de COVID se desploman en la comarca

O Morrazo está saliendo de forma rápida de la séptima ola de COVID-19. Un día más continúa registrándose una bajada de los contagios oficiales, que son aquellos que afectan a mayores de 60 años. Solo en las últimas 24 horas el número de casos activos disminuyó en 35. Son en estos momentos 166 los positivos oficiales recogidos en el mapa del Sergas, lo que supone volver a dejar atrás la barrera psicológica de los 200 contagiados.

Por municipios, Moaña registró el mejor comportamiento con 27 curados el último día y solo 53 vecinos con contagios registrados por el Sergas. De ellos, 16 contrajeron el virus a lo largo de la última semana. Cangas contabiliza en estos momentos 76 positivos, seis menos que en el día de ayer y en Bueu la bajada se ralentizó con dos casos menos en un día y un total de 37 vecinos contagiados. En la última semana las autoridades sanitarias cuentan 66 nuevos contagios en todo O Morrazo.