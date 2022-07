El PSOE logra el respaldo de los vecinos de Broullón para exigir a la Xunta más seguridad en la PO-313

Los vecinos del barrio moañés de Broullón, en la zona alta del municipio, llevan años exigiendo una mejora de la seguridad viaria en la carretera general PO-313, que conecta a Moaña con Marín. El problema se agravó con la construcción del Corredor do Morrazo en el año 2005 y su reciente conversión en autovía, “porque llega tráfico de todos los sitios para bajar a Moaña y pasan a unas velocidades muy peligrosas”. El PSOE recogió el guante y ayer los tres ediles y el responsable local del partido reunieron en el barrio a la diputada Leticia Gallego con la Asociación de Veciños de Broullón y con residentes que viven lindando con la propia carretera, para recorrer la zona.

Después de intentar sin éxito que se incluyese el barrio en el plan de sendas de Galicia –pues la Xunta alegó que la siniestralidad no es suficiente como para considerar un tramo de concentración de accidentes en Broullón– ahora los socialistas se comprometieron con los vecinos a llevar el tema al Parlamento gallego. Esgrimirán el acuerdo plenario con el respaldo de todos los grupos en Moaña y exigirán a la Consellería de Infraestruturas la redacción de un proyecto de construcción de una senda peatonal y ciclista en la PO-313, así como la instalación de pasos de peatones y medidas de seguridad para los viandantes como semáforos inteligentes para cruzar la calzada.

En concreto el tramo sobre el que piden adoptar medidas abarca unos tres kilómetros lineales, entre el final de las aceras en el barrio de Sabaceda y el comienzo del Mirador da Fraga, pues se trata de un trayecto sin aceras y en el que los viandantes deben usar el estrecho arcén para poder caminar.

Los vecinos explicaron a los representantes socialistas que el problema se agrava durante el calendario escolar, con las dos paradas de los autobuses de los niños. “Es imposible que vuelvan solos a casa, porque no tienen espacio para caminar. Es necesario, siempre, que los adultos vigilen su salida del autobús”.

“Es imposible que un niño pueda bajar solo a tirar la basura, porque caminaría al lado de los coches”

Durante la visita de ayer de la diputada Leticia Gallego, los vecinos que acudieron relataron los problemas de movilidad a los que se enfrentan en su día a día. “Mi hijo ya tiene 10 años y es imposible que pueda bajar solo a tirar la basura. Caminar por el arcén implica que le pasan los coches al lado a altas velocidades”, alertaba una madre. El presidente de la Asociación de Veciños de Broullón, Manuel Curra, considera que el barrio vive una situación viaria “muy peligrosa. Es imposible cruzar la carretera en casi ningún punto. Deberían construir una senda y semáforos”. La portavoz del PSOE local y edil de Obras, Marta Freire, y el responsable de Mobilidade, Rodrigo Currás, explicaron que en 2021 los vecinos tramitaron la solicitud de pasos de peatones y semáforos con pulsador, pero no fueron aceptados por la Xunta al no contar con aceras por ambas márgenes. Aseguran que la Xunta no considera el tramo como zona de riesgo al registrar cinco accidentes con víctimas en los últimos 10 años.