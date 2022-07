“Si lo tiene tan claro, que presente el presupuesto como una cuestión de confianza”, afirma el concejal del PP Pío Millán en alusión al edil de Facenda Mariano Abalo, al que acusa de recurrir al victimismo para encubrir su incapacidad de gestión y de descargar en los demás grupos políticos sus responsabilidades al frente del Concello de Cangas. Advierte que si Abalo tiene previsto llevar el documento a pleno –la intención es debatirlo en sesión extraordinaria a corto plazo, aunque de momento sin fecha– debería “tener la decencia” de someterlo al dictamen de la comisión informativa o, de lo contrario, “demuestra que no le interesa aprobarlo y convencer a los demás, sino hacerse la víctima diciendo que no le dejan trabajar”. No le extraña esta actitud del “mismo personaje que lleva 40 años paralizando el pueblo de Cangas”.

Los populares rechazan el discurso de Abalo sobre el presupuesto de 2022 y le recuerdan que respondieron al borrador con una demanda muy clara: “bajar el gasto corriente en un 20%, ya que en siete anos estos gobernantes pasaron de 2,7 millones a 5,7, sin prestarse un servicio a mayores”. Entienden que puedan subir “algo” los precios, “pero es inaceptable que aumente el gasto corriente en más de tres millones, una subida de más del 100%”. Con respecto a su supuesto posicionamiento contrario al presupuesto del Concello por razones políticas, Pío Millán asegura que ya han demostrado que les “sobran argumentos para justificar nuestro posicionamiento por razones económicas y no políticas”. Rechazan la petición que hace Abalo para que el PP concrete “dónde reducir el gasto corriente, cuando fueron ellos quienes provocaron ese aumento” de más de tres millones de euros. “Que decidan ellos dónde deben bajar el gasto si de verdad tienen interés en negociar los presupuestos”, recalcan. Incapacidad de gestión El portavoz del Partido Popular de Cangas para asuntos económicos tiene claro que Mariano Abalo “no tiene la capacidad de convencer y presentar un documento que sea viable y beneficioso para la ciudadanía, que es su responsabilidad y no de la de los demás”, y subraya que la mayoría de la población ya conoce bien sus métodos: “Señor Abalo, su victimismo ya no convence a nadie”.