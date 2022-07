Cangas activa medidas de “prealerta” para el consumo de agua y llama a la responsabilidad

No hay amenaza de cortes de suministro en las próximas semanas, pero la escasez de lluvias de los últimos meses y el avance de la temporada estival, con más calor y visitantes, ha menguado el nivel de los embalses y podría obligar a restricciones en el abastecimiento a medio plazo. Para contribuir a evitarlo, el Concello de Cangas y la empresa concesionaria del servicio han activado “medidas de prealerta” y llaman a la población, y también a las administraciones públicas, a un “uso responsable del agua” que evite más problemas. Entre esas medidas figuran la restricción de riegos y baldeos en calles y parques, evitar el lavado innecesario de vehículos, limitar el llenado de piscinas e incluso cerrar la llave de paso en las duchas de las playas, una opción que podría ser la primera en ejecutarse por parte del Concello si no se advierte uno moderación en el consumo. Instan a reutilizar el agua para distintos usos y adoptar medidas que no solo respondan al ahorro económico, por la reducción de la factura, sino a una “toma de conciencia” ecológica, en favor del planeta.

La alcaldesa, Victoria Portas, y la concejala de Servizos e Enerxía, Aurora Prieto, han mantenido varios contactos con representantes de la UTE Gestión Cangas (Aqualia y Civis Global) para analizar la situación y valorar medidas en consecuencia. La empresa entregó ayer a la regidora varios modelos de carteles con consejos para sensibilizar a la población y promover prácticas más sostenibles. Cerrar bien el grifo, evitando que gotee, supone un ahorro de 30 litros diarios, cambiar el baño por la ducha evita gastar unos 60 litros, y recoger en un recipiente el agua mientras se espera a que se enfríe o se caliente permite aprovechar entre 15 y 25 litros por minuto. Otras recomendaciones que figuran en la cartelería municipal pasan por cerrar el agua de la ducha durante el enjabonamiento (ahorro de 150 litros) y el cepillado de dientes (unos 10 litros), lavar frutas y verduras en algún recipiente, y no bajo el grifo ((de 15 a 25 litros), utilizar la lavadora a plena carga (200 litros por lavado), no usar el inodoro como papelera (20 litros por uso) y minimizar el riego de jardines, ajustando el consumo. “Las medidas adoptadas en la situación de prealerta buscan la anticipación ante un posible episodio futuro de escasez de agua”, argumentan los promotores de la iniciativa, que también defienden una “toma de conciencia de las administraciones públicas y la ciudadanía en general” sobre la necesidad de practicar un consumo responsable, más necesario aún en tiempos de sequía y de mayor demanda de agua, como es el verano. “Con solo unos pequeños gestos podemos ayudar a cuidar y consumir el agua de manera responsable”. La campaña busca sensibilizar a la población desde la infancia, aunque desde el Concello dejan claro que el abastecimiento de agua en Cangas está, de momento, garantizado. La Policía ordena retirar una manguera conectada a un puesto ambulante desde los aseos de la caseta de socorrismo de Areabrava El servicio ordinario de control de playas por parte de la Policía Local, especialmente en los días más concurridos, incluye el funcionamiento de servicios e instalaciones públicos. En ese cometido, la patrulla policial detectó el pasado fin de semana que en los aseos públicos del puesto de socorrismo de Areabrava había conectada una manguera desde la red de abastecimiento de agua hasta un puesto de venta ambulante instalado en las inmediaciones, cuyo titular reconoció que carece de autorización para ello, por lo que se le ordenó retirar la manguera. Además, sobre la pasarela de madera instalada frente a los aseos y puesto de socorrismo, los agentes municipales encontraron dos tablas de paddle surf propiedad de la misma persona, junto a un cartel anunciando su alquiler por horas. Como tampoco contaba con autorización del Concello de Cangas para ello, se le instó a retirarlas. No es el primer caso de estas características que se detecta, y la alcaldesa, Victoria Portas, recuerda que cualquier actividad lucrativa de este tipo precisa de licencia municipal y que la Policía Local está obligada a velar por su cumplimiento. Denuncias por duchas con gel en la playa y por bañar perros La regidora y la concejala de Servizos e Turismo, Aurora Prieto, también tienen conocimiento de episodios de “despilfarro” de agua en instalaciones públicas, y en particular en las duchas de las playas del municipio. Entre ellos, “de familias que llevan gel y champú” a los arenales para asearse en sus servicios y duchas, motivo por el que se han recibido incluso denuncias en el consistorio. Además, hay quejas por la utilización de estos servicios para lavar perros, cuando la presencia de mascotas en las playas está limitada, sino prohibida, y en cualquier caso no está permitido que usen las duchas. Menos presión para evitar fugas en la plaza de abastos Otro de los problemas que afronta el Concello de Cangas con el consumo de agua es la proliferación de fugas en el interior de la plaza de abastos. “Cuando se repara una, la tubería revienta por otro lado”, explican los técnicos, motivo por el que los representantes municipales han encargado a la empresa concesionaria del servicio instalar un artilugio reductor de presión para aliviar la fuerza del caudal sobre las tuberías. También se valora sustituir, a medio plazo, toda la canalización de abastecimiento.