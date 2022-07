El traslado de la biblioteca de Bueu será en agosto y la reforma arrancará en septiembre

La primera quincena del mes de agosto es la fecha elegida para la mudanza de la Biblioteca Torrente Ballester al Centro Social do Mar. Un cambio de ubicación que se debe al inicio de las obras para la reforma del edificio, que está previsto que arranquen en septiembre. Ayer mismo se convocó la comisión informativa en la que se dará cuenta de la propuesta de contratación, que a continuación debe ser ratificada por el pleno. Solo se presentó una empresa [Obras Gallaecia], que en los últimos días aportó la documentación requerida, y será la adjudicataria. Si oferta se ajustaba prácticamente al tipo de licitación, con una cuantía de 915.000 euros.

Durante los primeros días de agosto se procederá a trasladar alrededor de 2.000 volúmenes a la primera planta del Centro Social do Mar de Bueu, en un espacio que el club de jubilados de la localidad ya tenía acondicionado como biblioteca. Los fondos que se trasladarán a esta nueva ubicación serán seleccionados entre los más demandados por los usuarios y estudiantes que acuden a la Biblioteca Torrente Ballester. El resto de libros, alrededor de unos 30.000, se almacenarán en una nave mientras duren las obras. Aunque el traslado de fondos y del servicio de préstamo bibliotecario se realizará durante la primera quincena de agosto el edificio situado en Ramal dos Galos continuará abierto unas semanas más. “Se dejará abierta la sala de estudio para las personas que acuden a preparar exámenes u oposiciones, que estará operativa hasta justo antes del inicio de las obras”, avanza el concejal de Arquivo e Bibliotecas, Alberto Moital. Rastro con el expurgo La reforma del inmueble ha servido para que los servicios municipales realizasen un expurgo entre los fondos bibliotecarios. Es decir, una depuración para retirar ejemplares repetidos o cuyo estado de conservación no es el más adecuado. También se incluyen las enciclopedias, que tanto por su formato como por su contenido han quedado desactualizadas. La primera alternativa era proceder a su destrucción o reciclaje, pero se ha optado por la reutilización. Estos ejemplares se regalarán a través de un rastro organizado para la ocasión, tal como adelantó hace unos meses Alberto Moital. “Queda por decidir la fecha, pero será el primer o el segundo sábado de agosto”, precisa el concejal. La reforma de la Biblioteca Torrente Ballester se financiará con cargo a los fondos ReacPon y Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra, con los que se cubrirá un presupuesto que alcanza los 915.000 euros. La adjudicación del contrato de obra es competencia del pleno debido al importe económico y la previsión es convocar una sesión plenaria extraordinaria para el viernes 29 de julio a las 13.00 horas [en agosto no está previsto pleno ordinario]. Nuevo edificio El proyecto implicará una profunda transformación del edificio, al que se le añadirá una planta a mayores de 360 metros cuadrados. Esa remodelación permitirá trasladar de nuevo al centro de Bueu el archivo municipal, que desde hace casi 20 años se encuentra en el Centro Sociocultural de Cela. El plan de obra prevé la dotación de nuevas aulas de estudio, sala de conferencias y eliminar las actuales barreras arquitectónicas mediante la instalación de un ascensor, entre otros aspectos.