Portas insta al PSOE a preguntar en el juzgado por la cifra de bodas civiles y su legalidad

Las bodas civiles oficiadas en el Concello de Cangas por concejales de la corporación que reciben la delegación de la alcaldesa tienen absoluta validez legal, al margen de que cada acto individual de delegación aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Así lo aseguran los representantes municipales, que muestran su extrañeza por las manifestaciones del portavoz del PSdeG-PSOE, Eugenio González, poniendo en duda que este tipo de ceremonias tenga plena efectividad si dicha delegación no fue publicada. Aseguran que en Cangas siempre se ofició siguiendo el mismo protocolo, y que nunca se recibió advertencia alguna por este proceder, e instan a los socialistas a preguntar en el juzgado por los datos sobre enlaces civiles que piden al Concello, pues este solo actúa de mediador.

Tanto la alcaldesa, Victoria Portas, como el concejal Mariano Abalo mostraron su sorpresa por las insinuaciones del edil del PSOE, y reconocen que algunas personas que han pasado por ese trámite de ceremonia civil contactaron con el consistorio para preguntar si había algún problema legal sobre este asunto. “Las bodas se hacen aquí como se hicieron siempre y nunca ha habido problema por ello”, recalca la regidora, que pide pasar página en esta polémica para no inquietar sin motivo a las personas implicadas.

Los interesados acuden habitualmente a las dependencias municipales mostrando su interés en casarse. “Si ellos prefieren que lo oficie un concejal concreto y este acepta, se hace así, y si a los contrayentes les da igual quien lo haga, se reparte según la disponibilidad”, explica Portas, y añade que se sigue ese protocolo “desde hace 30 años, y nunca el juzgado ha advertido de ilegalidad alguna”, porque el Concello se limita a hacer el trámite con la documentación del juzgado. En consecuencia, pide al PSOE que no remueva este asunto y que pida en instancias judiciales la cifra de matrimonios civiles y otros datos sobre este particular que no se archivan en el consistorio.

Matices de los socialistas

Desde el PSOE de Cangas enfatizan que no pretenden negar la validez legal de estos enlaces civiles si la delegación de la alcaldesa no se publica en el boletín oficial, sino que los responsables municipales respondan a sus preguntas y aclaren las dudas.