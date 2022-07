El PSOE cangués duda de la validez de las bodas oficiadas por ediles sin delegación oficial de la alcaldesa

El PSOE de Cangas advierte que el Concello acoge un gran número de bodas oficiadas por concejales que no tienen delegada formalmente esa función por parte de la alcaldesa, porque no están publicadas en un boletín oficial, y pone en duda la validez legal de esos actos y sus posibles consecuencias si alguien llegara a impugnarlos. El portavoz del grupo municipal socialista, Eugenio González, asegura que se interesa periodicamente por este asunto y busca en los boletines oficiales dichas delegaciones, pero no las encuentra publicadas, un requisito que cree obligatorio. Por eso ha decidido dirigirse a los responsables municipales, y en particular a la regidora, Victoria Portas, para que le traslade datos sobre este particular y le aclare si se cumplen las condiciones legales.

“¿Cuántos matrimonios civiles se celebraron en el Concello de Cangas desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 27 de junio de 2022?”, indaga el edil socialista, que pone ese rango de fechas porque asegura que hasta hace un año sí se publicaban las delegaciones y dejó de hacerse desde entonces, aunque en los expedientes particulares sí figura esa facultad del edil, otorgada por la Alcaldía. La fecha del pasado 27 de junio, explica, responde a un anterior intento de conseguir esos datos del Concello, que resultó baldío “y nos obliga a denunciarlo publicamente y a volver a intentarlo”, recalca González. Asimismo, el grupo municipal del PSdeG-PSOE solicita un listado de todas las delegaciones de la regidora para celebrar dichos enlaces civiles, así como una relación de sus publicaciones en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO). Hace hincapié en que algunos concellos ya han “tenido problemas” por no cumplir con todas las formalidades a la hora de oficiar bodas civiles y que de lo que se trata es de cumplir los requisitos que establece la normativa en vigor. Los matrimonios civiles se celebran en la municipalidad, publicamente, ante el alcalde o alcaldesa que ha recibido la declaración, compareciendo los dos contrayentes en presencia de dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar. Aunque la potestad para oficiar este tipo de actos recae en la Alcaldía, esta puede delegar la función en los concejales, sean del gobierno o de la oposición. Y generalmente Victoria Portas lo hace, aunque los socialistas piden que cada trámite se publique oficialmente.