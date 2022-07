El PAC de Bueu, otra vez sin médico y las urgencias se derivan a Marín y Montecelo

El Punto de Atención Continuada (PAC) o servicio de urgencias del centro de salud de Bueu volvió a quedarse ayer sin médico. Una situación que también se vivió el viernes y que no está claro que no vuelva a repetirse en los próximos días. Los pacientes tienen que ser derivados a Marín e incluso al hospital de Montecelo porque en el centro de salud marinense había únicamente un facultativo. Así, las personas que acudían ayer al área de urgencias del centro hospitalario tenían que hacer frente a largas esperas y no había prácticamente sitio para las ambulancias.

La razón por la que el PAC de Bueu se quedó ayer y el viernes sin médico se debe a que la persona de guardia tiene COVID y no puede acudir a su puesto. “Solo hay un celador y una enfermera, que pueden asumir algunas funciones, como una primera exploración o valoración, curas... Pero hay otras muchas responsabilidades que no pueden asumir”, explican desde el centro de salud de Bueu. A diferencia de lo que ocurrió en el mes de junio, esta vez ni siquiera estaba previsto que el servicio se cubriese en horario nocturno, de 22.00 a 8.00 horas. Este fin de semana se vivió otra situación cuanto menos curiosa. El sábado por la tarde –que era festivo en Bueu debido a las celebraciones del Carmen– el Sergas decidió trasladar al médico de guardia del PAC bueués a Marín, mientras que mandó a Bueu a un facultativo procedente de otra localidad del área sanitaria. Una situación que causó sorpresa entre los profesionales del centro de salud. Estos problemas se registran apenas dos semanas después de la Mesa da Sanidade de Bueu, en la que participó el gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. En ese encuentro aseguró que la localidad tenía la cobertura de urgencias garantizada para los meses del verano, aunque también advirtió que podrían producirse problemas puntuales. “Lo que pasa es que en Atención Primaria y en los PAC estamos sobrepasados, no hay personal suficiente”, aseguran profesionales médicos desde Bueu. La situación, al menos durante el verano, está empezando a extenderse a algunas especialidades. “Lo estamos notando con algunos pacientes, que se están descompensando en sus tratamientos”, advierten. El alcalde de Bueu, Félix Juncal, explicaba ayer que el viernes recibió una llamada del gerente del área sanitaria para explicarle que en principio ese día y el sábado el PAC estaría sin médico. “Más allá de las explicaciones que se nos trasladan es el momento para una reacción institucional y social y no me refiero solo a Bueu”, afirmaba ayer el regidor. Juncal vincula esta situación con las políticas de “reposición cero” aprobadas en 2012, que derivaron en que no se cubriesen las jubilaciones. “En el caso de la sanidad es especialmente grave y la sociedad no puede permanecer impasible, tiene que rebelarse y mostrar su indignación”, sentencia el alcalde de Bueu. Más de 30 ingresos pendientes en las urgencias hospitalarias Sindicatos y personal del área sanitaria de Pontevedra volvieron a lamentar ayer la situación de la asistencia sanitaria en la comarca, especialmente en Atención Primaria y las urgencias hospitalarias. Desde CESM acusaron al gerente del área en negar la realidad insistiendo en que la situación en Urgencias de Montecelo sigue siendo de saturación, con 38 pacientes (7 ellos con COVID) están pendientes de ingreso en planta. Dos de ellos, afirman, estaban ayer pendientes de ingreso desde la tarde del día 15. También el Sindicato de Enfermería en Pontevedra (Satse) advirtió que “la cadena Atención Primaria Atención Especializada ha roto”, tal y como venían advirtiendo desde hace tiempo. “La falta de profesionales en Atención Primaria, ha provocado que las urgencias del hospital colapsen ante la falta de enfermeras para cuidar de los pacientes que están pendientes de cama”.