El PP aprecia “desinterés” en solventar los problemas de tráfico en playas canguesas

“Mientras los problemas de tráfico en las playas de Cangas se repiten un año más, el gobierno local no muestra ningún interés en solucionarlo”, afirma la concejala del PP Rosa Mary de la Campa, que abunda en que los vecinos sufren en su vida diaria las consecuencias de la falta de previsión en materia de tráfico, especialmente en las parroquias de Aldán y O Hío, cuyos residentes “ven reducida su calidad de vida”. Pone el ejemplo de algunos afectados que se ven obligados a salir a trabajar “con varias horas de antelación” o a pedir a familiares o amigos “que crucen los pasos de peatones para poder sacar el coche de casa”.

El problema no es nuevo, “pero no va a desaparecer solo”, asegura la edil popular, y recuerda que su grupo lleva años presentando mociones al pleno sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para regular el tráfico en estas zonas durante la temporada estival, pero de nada sirve aprobarlas si luego no se cumplen. El gobierno que preside Victoria Portas demuestra un “autoritarismo anacrónico” en este asunto y se pasa esos acuerdos “por donde rompen los cestos”.

Cada verano, los coches aparcan “donde pueden o donde quieren”, porque los conductores prefieren correr el riesgo de ser multados a renunciar a las playas. Y aunque el PP defiende la llegada de turistas y la puesta en valor de sus recursos como “motor para la economía” de Cangas, el ejecutivo local lo utiliza como “fuente de ingresos” para las arcas del Concello, priorizando el “lucrativo negocio de poner multas” en detrimento de la calidad de vida del vecindario.

Según sus cálculos, en agosto del año pasado la Policía Local puso un centenar de multas diarias de 200 euros por aparcar en playas, lo que supone “una recaudación de 600.000 euros en un mes”. De la Campa añade que ese dinero no repercute en la mejora de instalaciones ni servicios y que de lo único que hablan los concejales es de planes futuros, no inmediatos.