El fuego destruye de noche un piso de As Barxas y sus dueños se salvan al huir a la vivienda vecina

Moaña estuvo a punto de vivir una noche trágica en plenas fiestas de su patrona, la Virgen del Carmen. Un incendio calcinó por completo un piso en la tercera planta de un edificio situado en el céntrico barrio de As Barxas y fue necesario desalojar todo el inmueble. No hay que lamentar daños personales porque las dos personas que se encontraban en el interior de la vivienda se percataron a tiempo del fuego y pudieron refugiarse en la terraza del piso contiguo. Una vez controlada la situación, la mujer fue trasladada en ambulancia a Povisa para ser atendida por quemaduras en un brazo, en principio leves, y por inhalación de humo, y ayer por la mañana continuaba en observación, según testimonios familiares. El operativo de emergencias incluyó a la Policía Local de Moaña, Guardia Civil y Bombeiros do Morrazo, y hasta el lugar se desplazaron también la alcaldesa y la teniente de alcaldesa, Leticia Santos y Marta Freire, para seguir de cerca el operativo y buscar alojamiento de urgencia a los afectados, aunque no fue necesario y todos pudieron quedarse en casas de allegados.

Mientras tanto, se dio avisó a la central de emergencias del 112, que de inmediato movilizó a los medios disponibles. La Policía Local, que ya había sido avisada por testigos, fue la primera en llegar al edificio y su intervención fue clave, tanto para rescatar a la pareja afectada como para proceder al desalojo y dirigir a los bomberos al lugar exacto del incendio, con lo que se consiguió agilizar los trabajos de extinción. Según los testimonios recabados, el matrimonio se refugió inicialmente en el piso de sus vecinos, pero no podían salir del inmueble porque los propietarios no se encontraban en casa y las puertas de la terraza y la vivienda estaban cerradas con llave. En un primer momento los agentes de la Policía Local intentaron forzar la puerta exterior, sin éxito, y poco después llegaron los dueños, para abrirla y el matrimonio pudo salir por su propio pie para recibir atención médica. El edificio tiene cuatro plantas y la virulencia del fuego obligó a desalojar todas las viviendas porque el humo se extendió por todo el inmueble. Asimismo, varias viviendas sufrieron inundaciones debido al agua usada para la extinción y a que el fuego derritió las tuberías del abastecimiento general. Controlada la situación, los Bombeiros do Morrazo activaron grandes ventiladores para airear el edificio y, tras comprobar que los niveles de dióxido de carbono descendieron a parámetros seguros, permitieron que las familias accediesen a las viviendas para retirar mascotas y algunas pertenencias. El operativo concluyó casi a las cinco de la mañana. La Guardia Civil se encargará ahora de la investigación para determinar las causas que originaron este virulento incendio que afectó gravemente a todas las estancias. El piso quedó precintado, pero a primera hora de la mañana de ayer la Policía Local y los bomberos tuvieron que volver al lugar porque el fuego parecía reavivarse en alguna estancia, aunque finalmente la situación no pasó a mayores. "Fue un milagro, están vivos por acceder al balcón de al lado"

La magnitud del incendio dejó completamente calcinada la vivienda 3ºE del edificio y afectó al 3ºD, por donde entraron la Policía Local y los bomberos, y a otros contiguos. “Fue todo muy rápido, cuando nos enteramos ya estaban evacuando”, cuenta una vecina que salió mejor parada y no sufrió más daños “que el susto”. El hecho de que las viviendas de la misma planta estén a distintos niveles y separados por puertas metálicas contra incendios evitó males mayores, explican. La voz de alarma se dio en torno a la una y media de la madrugada. A esa hora, un vecino alertó a la Policía Local de que salía humo de un edificio “frente al bar Frappo´s”, y los agentes acudieron a comprobarlo. Llamaron a la puerta, incluso golpeándola con extintores mientras aguantaban con dificultad la respiración para evitar el humo, y nadie abría, por lo que empezaron a llamar a los timbres para desalojar a todos los residentes, al tiempo que se movilizaba a la otra patrulla policial y demás medios de emergencias. Mientras, un vecino les facilitó el teléfono del dueño de la vivienda contigua a la incendiada, que no tardó en aparecer y en entrar con un agente hasta el balcón de la cocina, donde se encontraba, agazapada, la pareja que huía de las llamas y fue rescatada. “La decisión de romper la mampara de metacrilato y pasar a la terraza de al lado fue su salvación”, sostiene un agente que participó en el operativo. Luego, los bomberos se encargaron de sofocar el fuego y enfriar el inmueble con agua durante varias horas, encharcando las plantas inferiores y garajes.