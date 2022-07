El PP de Bueu acusa al gobierno local de ignorar el “problema de salubridad pública” que suponen los “malos olores” en los contenedores de basura. La concejala Macame Núñez pone el foco en el barrio de Banda do Río y en el conjunto de colectores ubicados en la entrada al puerto de Bueu, donde asegura que “el paso es total y manifiestamente insufrible”.

Desde las filas populares recuerdan que el alcalde, Félix Juncal, es el actual presidente de la Mancomunidade do Morrazo, y reclaman una limpieza periódica de los colectores de residuos. “En Banda do Río hay actualmente una plaga de ratas en las calles, igual que en otras zonas de Bueu, y la falta de limpieza de los contenedores no hace más que favorecer este problema”, afirma Núñez.