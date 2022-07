Moaña celebra su cultura marítima con 21 días cargados de actividades y un homenaje a Domingo Villar

Música, proyecciones, deporte, navegación tradicional, gastronomía... Son solo algunos de los ingredientes que forman parte del programa “Días de mar” de Moaña. Serán 21 días cargados de actividades para todos los gustos y públicos, que arrancarán el 1 de agosto. Entre esas citas destaca la Feira Moaña Mariñeira, el VI Festival de Jazz, la Festa Popular de Bronlle, la Travesía a Nado do Fisgón o una exposición fotográfica en homenaje al escritor Domingo Villar a partir de su novela “O último barco”, en la que la parroquia de Tirán tiene un papel protagonista. En la programación hay una gran ausencia: la Festa do Mexillón que organiza la Asociación de Mulleres de Moaña. Las obras de la Consellería de Educación en la cocina del colegio de Reibón impiden recuperar esta cita gastronómica, que no se celebró en los últimos dos años por culpa de la pandemia.

La programación fue presentada oficialmente ayer en el Concello de Moaña, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra a través del programa Musigal, y comenzará el 1 de agosto con la presentación del libro “Palmeiras, Piueiros” de Anxo Angueira. El 2 de agosto se inaugura la muestra fotográfica “Moaña colle o último barco”, en recuerdo a Domingo Villar. Se trata de una exposición fotográfica organizada por la Asociación Olladas y que se podrá visitar hasta el domingo 7 de agosto en la planta alta de la plaza de abastos de Moaña. La cultura marítima tradicional volverá a estar muy presente en “Días de mar” gracias a la colaboración de la Asociación Sueste, que se encarga de la organización de las XVII Xuntanza de Embarcacións Tradicionais, que se celebrará del 5 al 7 de agosto. Justo antes, el jueves 4 de agosto, será la proyeccción y charla “O mar: a colección de Santos-Villaverde no APOI do Museo do Pobo Galego”, en el salón de plenos del Concello y en la que intervendrán Concha Losada y Xosé Carlos Villaverde. La programación del viernes 5 incluirá una ruta nocturna por “A Moaña Mariñeira” (a las 20.00 h), con la Asociación A Illa dos Ratos, y un concierto de Su Garrido Pombo en el Eirado do Ferreiro (21.00 h). Una de las citas más importantes a nivel musical será el sábado 6 de agosto, cuando Guadi Galego presente su nuevo disco dentro de la gira "Costuras", en el palco de música del paseo marítimo de Moaña y que se incluye en el programa Musigal de la Diputación. El domingo 7 de agosto será la Feira Moaña Mariñeira, que se desarrollará a lo largo de todo el día en el entorno del palco de música. A las 12.00 horas será la presentación “Todo chega desde o mar”, un libro de Santiago Ferragud, y al acabar comenzará una sesión vermú como aMar&Dar, un concierto que incluirá canciones de Portugal y Galicia. Por la tarde, a partir de las 17.00 horas habrá actividades infantiles con Trebellos, a las 19.00 horas un festival de ilusionismo y la jornada se cerrará con el concierto de Pandemonium. Este domingo será también la clausura de la exposición en homenaje a Domingo Villar. El largo fin de semana del viernes 12 al lunes 15 de agosto comenzará con un concierto del grupo de vientos ClarMorr en el muelle de A Mosqueira. El sábado 13 habrá una ruta por la zona intermareal de Tirán con la Asociación A Illa dos Ratos y las 18.00 horas en Meira será el turno del deporte de las traineras, con la II Bandeira Illa de Samertolaméu-Fandicosta. Este día se inaugura una nueva exposición en la planta alta de la plaza de abastos, “Devanceiros do mar”, y a las 19.30 horas habrá un “serán” en San Lourenzo. El sábado 13 de agosto se abre también en A Xunqueira el VI Festival de Jazz de Moaña, que se arranca con Pablo Castaño Quartet & Ugía Pedreira. El domingo regresan las traineras con la VIII Bandeira Illa do Samertolaméu-Concello de Moaña (12.00 horas) y en el festival de jazz estará Fernando Sánchez Quartet (21.30 horas). El lunes 15 de agosto vuelve a celebrarse la Travesía a Nado do Fisgón, con salida a las 10.30 horas, y será la jornada de la fiesta popular de Bronlle. Comenzará con una ruta en bici de montaña y otra de senderismo y a partir de las 11.00 horas abrirán los puestos de la fiesta, que incluirán gastronomía y artesanía. A lo largo de todo el día habrá actividades y actuaciones para todos los públicos. “Días de mar” enfila a partir del jueves 18 su recta final. Ese día está previsto un festival de habaneras con los coros de Moaña en el palco de música. El viernes estará MÍTIC y el sábado será el concierto Reencontros, organizado por la Banda de Música Airiños do Morrazo. El culmen a estos 21 “Días de mar” será con la IV Feira do Mel, que se organizará el domingo 21 de agosto en los jardines del Concello de Moña con la colaboración de la Asociación Galega de Apicultura (AGA). Habrá puestos de venta, sorteos, espectáculos infantiles, talleres y hasta un concurso degustación de miel.