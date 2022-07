Pasada la una y media de la madrugada se decretó un incendio en un piso de la céntrica calle As Barxas de Moaña. El suceso ocurrió en plena noche grande de las Festas do Carme y se saldó sin daños físicos de entidad, pues la familia de la vivienda afectada logró salir por su propio pie. Hasta la zona se desplazaron los Bombeiros do Morrazo, la Policía Local y la Guardia Civil. Aunque se atajaron las llamas el piso quedó gavemente afectado. A las tres y media de la madrugada el dispositivo sigue activo, con un desvío del tráfico en el barrio de O Rosal. Hasta el lugar se desplazaron la alcaldesa, Leticia Santos, y la teniente de alcaldesa, Marta Freire.