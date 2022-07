El Sergas se abre a asumir la unidad de drogas que le cuesta a Cangas más de 100.000 euros al año

Dificultades para cubrir las vacantes de personal sanitario, sobre todo psicólogos y psiquiatras, ubicación de los servicios en dependencias municipales e insuficiencia de las asignaciones de la Xunta para cubrir el servicio prestado. Son solo algunos de los problemas que afronta Cangas para mantener la Unidad Asistencial de Drogodependencias (UAD), que le cuesta al Concello más de 100.000 euros anuales en sus instalaciones de Rodeira y de la que se sirven también los municipios vecinos, Moaña y Bueu, sin aportar cuantía económica alguna. Los representantes municipales reclaman al Sergas que asuma directamente el servicio, un compromiso que se anunció hace casi dos décadas y aún no se ha concretado, aunque la alcaldesa, Victoria Portas, reconoce que ahora se están dando “pasos” en esa dirección y en las últimas semanas han mantenido encuentros con la administración autonómica que deberían fructificar a corto plazo.

La UAD es un servicio de tratamiento ambulatorio con actividades terapéuticas en materia de drogodependencias. Cangas es uno de los 13 concellos de Galicia que disponen de una y se coordinan a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que se encarga de repartir entre ellas la subvención de la Xunta, algo más de cuatro millones de euros en el último ejercicio. Las demás UADs se encuentran en Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Porriño, O Grove, Ourense, Santiago, Ribeira, Carballo, Monforte, Noia y Burela.

En 2020, el Concello de Cangas destinó 330.271 euros a la UAD y solo recibió del Sergas 200.915 euros, y en 2021 la aportación municipal se redujo algo, hasta los 296.308 euros debido a la jubilación de un psicólogo clínico a mitad de año, cuyo salario sufragaba el Concello, una de las cuestiones que la regidora reclama revisar.

La disposición de la Consellería de Sanidade a cubrir las vacantes del personal sanitario fue trasladada por el conselleiro Julio García Comesaña, al secretario general de la Fegamp, Eduardo Ramonde, en una “positiva reunión” que mantuvieron hace días. El Sergas acepta las demandas básicas de los concellos implicados, aunque estos piden precisarlas. Por ejemplo, quieren que dichas vacantes se cubran “de forma inmediata” y que el Sergas asuma todo el personal de las UAD en un plazo máximo de tres años, que consideran suficiente “para no ocasionar perjuicio” en las estructuras económicas ni de personal de la Consellería. Cangas aún tiene pendiente de cubrir la plaza del psicólogo clínico que se jubiló en mayo de 2021, y desde el próximo mes de octubre se quedará sin un médico de salud mental por igual motivo.

Sobre las dependencias de la UAD, desde Cangas no ponen trabas a seguir usando las de Rodeira, “mientras no se encuentre un espacio alternativo” que podría ser en el futuro Centro Integral de Salud (CIS) proyectado en A Rúa, aunque esa opción no figura en el plan funcional presentado por la Xunta.