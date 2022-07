De la ola de calor a los sustos de la tormenta

Pues sigue sin darnos una pequeña tregua el tiempo. Si no es por la ola de calor a la que no ha escapado la comarca, es por la atípica tormenta que sacudió en la noche del jueves O Morrazo. Y digo atípica porque apenas cayeron unas gotas, pero lo que sí se hicieron notar fueron las rachas de viento, que causaron más de un susto. Si no que se lo digan a los conductores que circulaban por la PO-551 a la altura de la Madalena y se encontraron con este árbol caído.

En busca de fórmulas para ordenar Ojea Andan estos días en Cangas dándole vueltas para ordenar el aparcamiento de Ojea y delimitar las plazas, en busca de una fórmula que permita hacerlo en una superficie como la zahorra. Se admiten sugerencias de todo tipo.