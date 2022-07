El PSOE de Bueu elige a Rosa Piñeiro como nueva secretaria general y Vilas no repite como candidato

El PSOE de Bueu inicia una nueva etapa con la vista puesta en las elecciones municipales de 2023. La agrupación socialista acaba de renovar su ejecutiva local, en la que hay cambios de calado, y su actual portavoz municipal, José Manuel Vilas, ha confirmado oficialmente que no repetirá como candidato a la Alcaldía. La nueva secretaría general será Rosa Piñeiro, que asume con ilusión el cargo orgánico, aunque subraya que ni será candidata ni formará parte de la lista electoral debido a cuestiones de carácter personal. No obstante, la intención del PSOE es confirmar en breve a su próximo cabeza de lista.

Los cambios se decidieron en una asamblea celebrada esta misma semana en la sala multiusos del Centro Social do Mar, en la que participó el secretario general del PSdG-PSOE en la provincia de Pontevedra, David Regades. La nueva ejecutiva local está encabezada por Rosa Piñeiro, a la que acompaña el histórico militante y exconcejal Celso Dopazo como secretario de Organización; el hasta ahora secretario general y actual portavoz municipal, José Manuel Vilas, como tesorero; y Emérita Barreiro como vocal. “Llevo en el partido desde hace varios años y el objetivo es formar un grupo que ayude a los concejales en su trabajo municipal y revitalizar la agrupación socialista de Bueu”, explica Rosa Piñeiro.

A su vez, David Regades muestra su confianza en que el PSOE de Bueu sea capaz de articular “una candidatura fuerte y que realice una campaña que garantice el avance de las fuerzas progresistas”. El secretario general de los socialistas de la provincia defiende que “donde hay grupos socialistas fuertes, hay concellos fuertes”. Regades agradeció la implicación de la militancia y alabó a la nueva ejecutiva local, “renovada, ilusionada y, sobre todo, comprometida con su pueblo y su gente”.

En la asamblea también se oficializó la decisión de José Manuel Vilas de dar un paso al lado y de no repetir como candidato, algo que ya había dejado entrever previamente. La elección de Rosa Piñeiro como nueva secretaria general no significa que vaya a ser la cabeza de lista en las elecciones municipales de 2023. Así lo confirma ella misma, que se descarta tanto como posible candidata como para figurar en los puestos de salida de la candidatura.

La nueva ejecutiva socialista de Bueu se mostró crítica con el actual gobierno local, el bipartito BNG-ACB. “Consideramos que el Concello de Bueu no está bien gestionado y seguiremos trabajando desde la oposición. La mayoría de las obras que se están realizando son gracias al Plan Concellos de la Diputación y luego falta conservación y mantenimiento sobre las mismas”, argumenta Rosa Piñeiro.

Vilas: “Me voy decepcionado con el gobierno local, hay quien va de demócrata y es un cacique”

José Manuel Vilas fue el candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2015 y 2019 y previamente había sido concejal entre 2007 y 2011. El portavoz municipal socialista ha decidido que es hora de dar un paso al lado, aunque avanza que seguirá trabajando para ayudar al partido. “Creo que se gane o se pierda, no se puede estar eternamente en política”, sostiene.

Vilas expone de manera clara las razones que le han impulsado a tomar la decisión de no repetir. “En primer lugar, son circunstancias de carácter personal y familiar. En segundo lugar, el trabajo. Y por último, estoy aburrido y decepcionado con el gobierno local”, resume el portavoz socialista. En ese resumen también deja una crítica contundente: “Hay gente que va de demócrata y en realidad es un cacique, no puedo soportarlo”.

A la hora de oficializar que no volverá a ser candidato en las elecciones municipales, José Manuel Vilas insiste en sus reproches al gobierno local encabezado por Félix Juncal. “Al final en los plenos parece que solo estamos para aprobar mociones para instar a la Xunta o al Gobierno central y no podemos decidir o hacer nada por nuestro pueblo. No se nos deja decidir sobre la gestión municipal, obras del Plan Concellos, asfaltados... A la oposición se nos da completamente de lado”, lamenta el portavoz municipal del PSOE de Bueu.