O Son do Mar rende homenaxe ao “Audaz”

Bueu vive estes días a súa “semana grande” con motivo das festas da Virxe do Carme. Un dos eventos xa clásicos dentro destas festas é o Festival O Son do Mar, da Coral Polifónica de Bueu, que se celebra hoxe e que recupera a súa habitual homenaxe ás xentes do mar.

A Coral Polifónica de Bueu volve a organizar o Festival O Son do Mar. Unha cita que levaba dous anos sen celebrarse por culpa da pandemia e que regresa este ano con algunhas novidades. Este longo tempo de inactividade trouxo cambios na agrupación local bueuesa, que estrea nova dirección. O que non cambia é a súa vontade de seguir homenaxeando á xente do mar e nesta ocasión o elexido é Pedro García Otero, de 95 anos.

A presidenta da Coral Polifónica de Bueu, Rosario Álvarez, apunta que a edición deste ano resulta “moi especial”. “Hai apenas catro meses que retomamos os ensaios e foi un proceso complexo e emocionate ao mesmo tempo”, conta.

A persoa elexida para o recoñecemento deste ano é Pedro García Otero, natural da illa de Ons. O seu pai era de Castela, pero o servizo militar trouxono a Marín. Alí coñeceu a un illán, que o levou de visita a Ons. E alí namorou e quedou a vivir. Pedro García naceu na illa en marzo de 1927 e alí tamén casou coa sua dona, María Patiño Méndez, coa que vive no lugar da Carrasqueira.

Como moitos dos veciños da illa traballou co gando e no campo ata que embarcou para traballar no mar. Pasou por varios barcos, como “San José” ou o “Corvina” ata que decidiu independizarse e facerse coa súa propia embarcación, a que lle chamou “Audaz”. Foron tempos duros, nos que se había mal tempo podía pasar varias semanas sen ver a súa familia e tiña que durmir no barco, xa fose no porto de Bueu ou no de Portonovo. “O mellor de vir para Bueu foi o descanso, marchaba o luns de madrugada para o mar, voltaba o venres pola tarde e pasaba toda a fin de semana coa familia”, relata o patrón do “Audaz”.

Ata non fai moito baixaba todos os días a Bueu para botar a partida, unha costume que tivo que deixar “por culpa do becho ese”, en alusión ao COVID-19. Precisamente hai pouco a el tamén lle tocou pasar pola dichosa enfermidade. De feito aínda non está completamente recuperado e hoxe non poderá estar no Centro Social do Mar. Na súa representación acudirá unha das súas fillas.

O concerto de hoxe no auditorio do Centro Social do Mar de Bueu está previsto para ás 20.00 horas e o cartel estará formado polo Orfeón de Moaña, Coral Polifónica Vagalume de Oia e a propia Coral Polifónica de Bueu.