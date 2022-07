El alza de costes deja desierto el contrato para 380 contenedores y se licita otra vez por 200.000 euros

El incremento de los costes y de las materias primas llega a todos los sectores y productos. Incluso a los contenedores para la recogida de la basura. A la Mancomunidade do Morrazo no le ha quedado más remedio que licitar de nuevo un contrato para el suministro de 380 colectores después de que en el primer intento quedase desierto. El tipo de licitación era de 150.000 euros y no se presentó ninguna empresa, lo que ha obligado al ente supramunicipal a revisar precios y sacar de nuevo a concurso la dotación. Esta vez con un sobrecoste adicional de casi 50.000 euros hasta llegar a un importe de casi 200.000 euros.

El nuevo proceso de contratación está ya en marcha por vía de urgencia y las empresas tienen de plazo hasta el 22 de julio para presentar ofertas. El contrato es para suministrar 250 contenedores de carga trasera (con capacidad para 800 litros) y 130 de carga lateral (con capacidad para 3.200 litros). El primer proceso convocado por la Mancomunidade estimaba un precio unitario de 109,50 euros para los colectores de 800 litros y de 750 euros para los de 3.200 litros. Unos costes que ahora se han actualizado con un alza importante. Así, según el pliego de cláusulas administrativas se calcula un precio de 155 euros para los de 800 litros y de 955 euros para los de 3.200 litros. En el segundo caso es una diferencia por encima de los 200 euros. “Esperamos que con esta revisión se presenten empresas y podamos adjudicar el contrato, que es importante para mejorar la calidad del servicio”, aseguran desde la Mancomunidade do Morrazo. Los servicios técnicos tomaron como base los pliegos elaborados a finales del año pasado, que eran para el suministro de igual número de contenedores. En aquel entonces se presentó únicamente la empresa Conteneur, que se adjudicó el contrato por algo más de 149.000 euros y con una pequeña rebaja sobre el tipo de licitación inicial. Sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente en los últimos meses y ahora la Mancomunidade ha tenido que aumentar el presupuesto hasta los 200.000 euros. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de un plazo de hasta cuatro meses para entregar el material, con lo que los nuevos colectores no estarán en la calle hasta finales de año. Reparación de colectores y ejemplo de economía “circular” En la finca anexa a la conservera Palacio de Oriente, en el polígono de Castiñeiras, se pueden ver un gran número de contenedores de carga lateral de la Mancomunidade do Morrazo. Forman parte del grupo de 130 que se retiraron de las calles cuando llegaron las unidades del anterior contrato. “Estaban en mal estado, pero después de una revisión se pudieron reparar la gran mayoría porque eran problemas relacionados con los pedales o con las tapas”, explican los servicios técnicos. Así, de aquellos 130 colectores se han podido “reciclar y reutilizar” hasta 105: 35 para la fracción resto, 35 para envases y otros 35 para papel y cartón. “Un ejemplo de economía circular, para volver a reutilizar un material que era aprovechable”, añaden desde la Mancomunidade do Morrazo. A lo largo de las próximas semanas volverán a la calle y se repartirán según las necesidades del servicio en cada concello. El Consello de la Xunta da el visto bueno al convenio con Sogama, que se encargará de la planta de transferencia El Consello de la Xunta celebrado ayer dio su visto bueno al convenio entre la Mancomunidade do Morrazo y Sogama, un acuerdo a través del cual la empresa pública se hará cargo de la gestión de la planta de transferencia de A Portela. El acuerdo tiene una vigencia de cuatro años y Sogama compensará a la Mancomunidade do Morrazo con una cuantía estimada en 543.000 euros. Esa compensación se establece a partir de un precio de 4,75 euros por cada tonelada de residuos tratada en la planta de O Morrazo. Este acuerdo es posible después de que los concellos de O Morrazo saldasen toda la deuda que tenían pendiente con Sogama, que hace menos de una década era de 8 millones de euros. Previamente también fue necesario realizar obras de mejora en la propia planta de transferencia, que incluyeron el cambio de la tolva, el compactador y el sistema de traslación o raíles para mover los contenedores. Con este convenio se espera una gestión más eficiente de los residuos y con menor coste económico.