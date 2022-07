El PP exige responsabilidades a Portas por el “caos” en el servicio de socorrismo

La demora en la puesta en marcha del servicio de socorrismo y salvamento en playas se ha convertido en un clásico del verano en Cangas, como también las críticas del PP por los retrasos y las carencias de medios humanos y materiales para desarrollar su trabajo. Los populares vuelven a la carga con este asunto y exigen responsabilidades a la alcaldesa, Victoria Portas, por el “caos” en dicho servicio, que se puso en marcha “tarde y sin medios”, y pone como ejemplo que la embarcación no estuvo operativa hasta hace cuatro días, el lunes, a pesar de que los patrones para manejarla ya estaban contratados y disponibles. También abundan en la falta de limpieza y accesibilidad en playas y en la “improvisación” del gobierno a la hora de dotar a los profesionales del material necesario para ejercer su cometido.

“Lamentablemente, ya es algo habitual en los últimos años”, afirman desde la formación que encabeza José Enrique Sotelo, y añaden que el servicio comenzó tarde “por la improvisación y falta de previsión” de la alcaldesa, Victoria Portas, a la que culpa de no reaccionar de forma más ágil a la renuncia del servicio por parte de la empresa ServiSub. “Conocían desde marzo que no iba a continuar y no decidieron hacer nada hasta bien entrado el mes de julio, a las puertas de la temporada estival”, lamentan.

La formación conservadora no se sorprende por estas carencias, que atribuye a la “incapacidad de gestionar” de los actuales responsables políticos, que se traduce en un inicio de la temporada de verano sin tener siquiera preparados los puestos de socorrismo, adquirido el material sanitario y de seguridad o contratar el personal en tiempo y forma. “El resultado fue la puesta en marcha del servicio en precario”, sentencian, y le reprochan también la pérdida, en los últimos siete años al frente del Concello, de la mitad de banderas azules que tenía Cangas cuando gobernaba el PP, con socorristas y lanchas de salvamento en las rías de Vigo y Aldán.

Desde el Partido Popular aprovechan para criticar los compromisos sobre “municipalización” de servicios como el de socorrismo, que se presta por el “buen hacer de los profesionales” y no por la gestión de un equipo de gobierno menguado, “caro e incompetente”, y anuncian una “batería de preguntas” para que la alcaldesa y el edil Mariano Abalo respondan sobre estas carencias y las soluciones que piensan darle.