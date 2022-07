Las emergencias se movilizan en Cangas para sofocar un incendio en un piso de la calle Canabés

Un aparatoso dispositivo de emergencias se desplegó ayer por la tarde en el centro de Cangas para sofocar un incendio en una vivienda de la calle Canabés, perpendicular a Atranco. El fuego causó daños materiales, al arder un calentador y una lavadora ubicados en dependencias anexas a la cocina, pero no personales porque a esa hora sus moradores estaban ausentes, según señalaron los intervinientes y vecinos que se agolparon en las inmediaciones para enterarse del suceso.

Los hechos ocurrieron en torno a las siete de la tarde y el servicio Emerxencias 112 Galicia activó el operativo en el que participaron efectivos del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil de Cangas, Policía Local, Guardia Civil, Bombeiros do Morrazo y 061, aunque el personal de la ambulancia no tuvo que intervenir más que para comprobar que no había personas afectadas por las llamas, aunque sí levemente por el humo, por lo que se pidió a los residentes en el edificio que abrieran las ventanas de sus viviendas para ventilar. También para tranquilizar a vecinos de la zona tras la confusión y nerviosismo iniciales por el posible alcance del incendio, que pudo deberse a un sobrecalentamiento de alguno de dichos aparatos domésticos, ya que no había otros quemados en el entorno, señalan las mismas fuentes.

El despliegue de medios obligó a cortar la calle Canabés desde el cruce con Atranco, pues se trata de un tramo estrecho con solo un carril de circulación y “taponado” por un camión de bomberos y otros vehículos auxiliares que se retiraron cuando la situación ya estaba controlada. También se personaron en el lugar los moradores de la vivienda, que recibieron explicaciones de los intervinientes y comprobaron los daños ocasionados por las llamas.