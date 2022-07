El PSOE de Cangas avisa que no apoyará el presupuesto y lo califica de “papel mojado”

“La alcaldesa de Cangas cesa a dos ediles del PSOE por la obra de Rodeira y el gobierno bipartito se tambalea”. Al cumplirse justo un año de aquella noticia que prologaba el fin de la coalición entre ACE y los socialistas para llevar las riendas del ejecutivo cangués, el grupo municipal que encabeza Eugenio González ha querido conmemorar la efeméride devolviéndole a sus exsocios lo que entonces tildó de puñalada y anuncia que no apoyará los presupuestos de Concello para 2022. “Son papel mojado”, sentencia el PSOE, y argumenta que las negociaciones que preside el edil de Facenda, Mariano Abalo, son “improductivas” porque las cuentas que presenta “no resuelven nada”. De cumplir su amenaza, el Concello no podrá disponer de más de 1,6 millones de euros en remanentes de tesorería para realizar gastos en infraestructuras y servicios “esenciales” en este ejercicio, un objetivo “urgente” para el gobierno que preside Victoria Portas en vísperas de la cita electoral de 2023.

El anuncio compromete seriamente esas intenciones municipales. Los socialistas ya advirtieron a Portas hace un año de que sería “la alcaldesa más efímera” de la historia de Cangas por echarlos del ejecutivo debido a la “pérdida de confianza” tras las polémicas obras realizadas en Rodeira para acondicionar unas pistas de balonmano en el arenal. Desde entonces han hecho poco o nada para que la regidora pueda sacar adelante iniciativas y ahora lo refrenda anunciando su “intención de votar en contra de los presupuestos para 2022”, que en la práctica impediría aprobarlos a menos que BNG y Avante voten a favor y el PP también lo haga o se abstenga, opción esta que ni siquiera el gobierno contempla porque el grupo que encabeza José Enrique Sotelo no está por la labor de darle alas sino de dejarlo caer para sacar tajada política a menos de un año de las elecciones municipales.

“Además de llegar tardísimo, no resuelven ninguno de los problemas del municipio”, justifica el PSOE su negativa a las cuentas que les ofrece Abalo y sobre las que se produjo “un debate absolutamente improductivo entre los distintos grupos municipales”. Destaca, por “ridículas”, las realizadas por el PP, en particular la de rebajar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 0,55% al 0,5% cuando el Partido Popular “lo subió sistematicamente” cuando gobernó en Cangas y en España. Pero insiste en que son los actuales gestores del Concello los que deben resolver los problemas inmediatos, que llegan a este punto tarde y mal, y los plazos administrativos ya no permitirían contar con un presupuesto hasta después del verano aunque tuvieran el respaldo de la corporación, pues debe haber una aprobación inicial, un plazo de alegaciones, la aprobación definitiva y su publicación en los boletines oficiales para entrar en vigor.

El PSOE alega una “pérdida total de confianza en el minigobierno”, y especialmente en la alcaldesa, Victoria Portas, y el concejal de Facenda, Mariano Abalo, “que han demostrado que no merecen crédito alguno”. Son, en esencia, las mismas palabras que hace un año empleó la regidora para apartar del gobierno a los ediles socialistas Eugenio González y Pilar Nogueira, responsables entonces de las áreas de Urbanismo y Deportes y de Medio Ambiente y Mar, respectivamente.

“Tendrán que ponerse de acuerdo con el PP”

El grupo municipal socialista tomó la decisión de no apoyar el presupuesto que plantea Abalo antes de la reunión que mantuvieron todos los grupos con el concejal de Facenda, ayer por la tarde, y a la que acudió en representación del PSOE la edila Ingrid Loredana por indisposición de su portavoz, Eugenio González. “Si quieren aprobarlo tendrán que ponerse de acuerdo con el PP, porque nosotros no vamos a colaborar en un engaño al vecindario”, anunciaron, y acusan a los actuales gestores de hacerlo “con total oscurantismo”, sin dar cuenta de lo que se paga por informes o asesores con dinero público y de querer aprobar una modificación de crédito que es fruto de los remanentes de tesorería derivados de la “parálisis” del consistorio.

“Un cambio de escenario” tras las elecciones

El PSdeG-PSOE ya adelanta que no se responsabiliza de una pérdida de ayudas a colectivos sociales o entidades deportivas supuestamente comprometidas por ACE, “una fuerza que agoniza” y que compite en “falta de credibilidad” con el Partido Popular. Recalca que el presupuesto que se ofrece no solucionaría los problemas de Cangas y no aportarían nada con respecto al que está en vigor, prorrogado. “Así que confiamos en que las próximas elecciones municipales propiciarán un cambio de escenario que permitirá salir de esta parálisis“, afirman los socialistas, y anuncian que ya preparan una “candidatura ilusionante” para ello.