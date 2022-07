Cambiar el tatami por la arena

Eso es lo que ayer hicieron los deportistas del Club Taekwondo Patiño para tratar de combatir las altas temperaturas, que se hacían notar especialmente dentro del gimnasio. Así, entre ejercicios, juegos y algún chapuzón la jornada se hizo mucho más llevadera.

Monforte SAU ganó, pero al final el contrato fue para Alquiber Quality

Lo de que corren las listas no es solo para la contratación de personal. Ni mucho menos. El Concello de Cangas acaba de recibir un nuevo vehículo para los servicios eléctricos, un contrato que inicialmente había ganado la empresa Monforte SAU. Pero entre su renuncia y los problemas de otras de las aspirantes para cumplir con los plazos exigidos en las bases finalmente el contrato se firmó con Alquiber Quality, que entregó el automóvil el lunes. Ya lo decía con acierto la Biblia: los últimos (a veces) serán los primeros.

La (horrible) moda de convertir las playas en discotecas

Aviso para navegantes. O más bien para playeros con problemas de oído. La música que nos gusta a cada uno de nosotros no significa que le tenga que gustar a los demás. No vamos a entrar en estilos, grupos ni artistas para no levantar ampollas. Es algo que conviene tener en cuenta a la hora de ir a la playa, sobre todo porque cada vez hay más gente tiene la costumbre de llevarse altavoces para que su música se escuche en toda la playa, dando por supuesto que al vecino de toalla también le va a gustar. ¡Y no es así!