El retraso en las autorizaciones suspende el Paseo del Arte de Ruud Kuijer en Bueu

Bueu no acogerá finalmente el Paseo del Arte de Ruud Kuijer. La Fundación Gabarrón y la Asociación de Vecinos de Banda do Río han anunciado la suspensión de la que iba a ser una monumental exposición de la obra del reconocido artista neerlandés, con diez de sus piezas de gran formato distribuidas por todo el frente marítimo del municipio. El retraso en la llegada de las diferentes autorizaciones para la instalación de la muestra está detrás de una decisión que deja al municipio buenense sin lo que hubiese sido una de las atracciones estrella del verano no solo a nivel local, sino también provincial e incluso autonómico.

La muestra se iba a situar a lo largo de un itinerario con diez etapas en la playa de Beluso, el mirador de la playa de A Robaleira, el entorno de la carpintería de ribeira de Banda do Río, el paseo de María Eugenia Bolívar, el patio trasero de la salazón del Museo Massó, Pescadoira junto al antiguo muelle de Attilio, la zona trasera de la nave de remo de Petís, las proximidades del centro de interpretación de Agrelo, el entorno de las dunas entre Agrelo y Portomaior, y el extremo de esta última playa. Para ello era necesario contar con los permisos de Portos de Galicia, Costas, la Consellería de Cultura y la Diputación de Pontevedra. La muestra se iba a inaugurar el pasado sábado y el día previsto para iniciar el montaje de la misma –el pasado 29 de junio– aún no había llegado una de las autorizaciones por escrito, a pesar de que informalmente sí se conocía el sí institucional. “Es un proyecto de mucho calado, que implica una importante logística, y los tiempos se han dilatado en exceso por cuestiones burocráticas”, explica Cristóbal Gabarrón hijo, responsable de la fundación a la que da nombre su padre. “Llevamos un año con esto, teníamos ya el transporte y la grúa contratados, pero sin tener todo en regla y a pesar de lo ilusionado que estaba, el artista decidió no venir”, explica. “Son cosas que pasan, no siempre este tipo de proyectos puede salir adelante”, admite decepcionado, aunque sin ningún atisbo de acritud. Las obras, de entre 100 y 1.300 kilos de peso, iban a ser trasladas desde el estudio de Kuijer, en los Países Bajos, hasta Bueu para su instalación provisional. El día previsto para el montaje de la exposición aún no habían llegado todos los permisos Desde la Asociación de Vecinos de Banda do Río Loli Docampo incide en la ingente tarea que estaba en marcha para poder hacer realidad la exposición de Ruud Kuijer, con implicación económica de Xunta, Concello y Diputación en diferentes aspectos. Tampoco se olvida del Museo Massó, “que nos ofreció una absoluta disposición”. Admite que “la burocracia nos comió los plazos y para montar todo esto había que hacer encaje de bolillos”. El incremento de los costes del transporte por las consecuencias de la invasión de Ucrania y el hecho de que no se resolviesen algunas de las ayudas solicitadas tampoco ayudaron a que la iniciativa llegase a buen puerto. Ahora la incógnita estriba en conocer si Bueu volverá a optar a acoger esta misma exposición o otra similar. “Volveremos a intentarlo. Al menos la asociación va a poner todo de su parte para poder conseguirlo”, apunta Docampo. Gabarrón elude, por su parte, una respuesta definitiva. “¿Intentar hacerla en otras fechas? No lo sé. Es un proyecto muy ambicioso, la Fundación trajo dos veces al artista, cambió la ubicación inicial de las obras... Hay que ver el apoyo que darían las instituciones”, señala. Su idea es visitar Galicia más adelante para “ver si hay implicación” después del experimento fallido de este año. “Es un pequeño desastre económico. Ya habíamos hecho las bases de las obras, teníamos contratado transporte y grúa...”, lamenta. Desde la Asociación de Banda do Río prometen "hacer todo lo posible" para traer la muestra a Bueu más adelante El Paseo del Arte iba a ser una exposición al aire libre de diez de las principales obras del neerlandés Ruud Kuijer, artista especializado en hormigón. La idea era crear un itinerario por todo el frente marítimo con esculturas de gran formato, en un circuito que conectaría con el pasado y presente marinero de Bueu. Con un presupuesto de unos 38.000 euros la muestra iba a ser inaugurada el pasado sábado y podría visitarse hasta el mes de septiembre. El programa iba a incluir también una serie de actividades paralelas para niños y jóvenes y se contemplaban colaboraciones con otros colectivos.