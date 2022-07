El GALP financia mejoras en naves industriales y terapias contra el alzhéimer en la comarca

La Consellería do Mar resolvió su primera convocatoria anual de ayudas a proyectos productivos y no productivos relacionados con el mundo del mar y asesorados por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) de la Ría de Vigo-A Guarda. De los 12 proyectos subvencionados con 650.000 euros, cuatro fueron planteados desde O Morrazo y acumulan una ayuda pública total de 116.512,84 euros. El más grande de ellos es el único de una empresa privada. En concreto se trata de 60.416,70 euros concedidos a la empresa Gandón S.A. para mejorar el valor añadido y la eficiencia energética de su inmueble, así como la vigilancia y sistemas de control de seguridad.

Este dinero se dirige a la reforma de una nave que Gandón S.A. adquirió en Domaio y el dinero aportado por el GALP debe ayudar a la instalación de paneles de generación de energía solar, a actuaciones de aislamiento de la nave y a cámaras frigoríficas. Se trata de una nave que la empresa utilizará para el almacenamiento de material usado en sus barcos. El segundo proyecto financiado por el GALP, por importe, estará desarrollado por la Asociación Recreativa Mar de Pedra de Amigos das Gamelas. Este colectivo de Cangas llevará a cabo un trabajo etnográfico consistente en recuperar el vocabulario gallego ligado al trabajo del mar y dejarlo plasmado con sus traducciones equivalentes a otros idiomas. La intención es que no se pierda el patrimonio lingüístico vinculado a la pesca y la navegación, y tratar de influir para que progresivamente se usen términos propios de Galicia frente a las habituales palabras en inglés o francés cada vez más usadas en este ámbito. Para este trabajo de recuperación lingüística, el colectivo Mar de Pedra recibe 25.458,40 euros de estos grupos dependientes de la Xunta de Galicia. El tercer proyecto por importe lo desarrollará directamente el Concello de Moaña, que logró una subvención del GALP de 18.143,74 euros para desarrollar el proyecto “Moaña, un mar de mulleres”, que consistirá en la realización de entrevistas y la captura de vídeos e imágenes de extrabajadoras y actuales empleadas en profesiones relacionadas con el mundo del mar, como el marisqueo a pie, uno de los trabajos más feminizados en este ámbito. El resultado será que el Concello realice un homenaje a todas las mujeres pioneras del trabajo en el mar a través de un documental. El cuarto de los proyectos subvencionados lo desarrolla la asociación de familiares de enfermos de alzhéimer, Afamo, y consiste en una terapia de intervención a través de la cultura y la música marinera. Afamo ya presentó esta terapia con mayores que sufren algún tipo de demencia y en cuyo desarrollo es clave la ayuda del maestro gaiteiro Xavier Blanco y del propio colectivo de mariscadoras a pie. El proyecto de Afamo, denominada “A cultura musical do noso mar”, recibe 12.495 euros del GALP y llega a 18 usuarios de su centro de día. “A través de la música de nuestro mar buscamos un elemento de unión, de organización, de identidad y de respeto por la naturaleza. Genera una interacción social de gran fuerza entre las personas, no solamente musical, sino también simbólica”, explicaron desde Afamo el día de la presentación, en la propia playa de A Xunqueira. Los mayores, con la ayuda de Xavier Blanco, elaboraron sus propios instrumentos tradicionales antes de recordar canciones de su infancia. El resto de proyectos beneficiados de este paquete de ayudas se ubican en los concellos de Baiona, Vilaboa, Vigo, Nigrán y Redondela. Seis del total son de carácter productivo y buscan impulsar la innovación en el sector ligado al mar y los otros seis tienen un carácter social.