Cine cangués para las Fiestas del Orgullo

La directora y guionista canguesa Alba Pino triunfó en el Festival de Cortometrajes Ouigo Orgullo con su obra “Y, luego, ella” que cuenta una historia de amor a primera vista entre dos mujeres. La cinta fue proyectada este domingo en la Plaza de España de Madrid como uno de los actos para finalizar la semana del orgullo.

Las Fiestas del Orgullo de Madrid se han convertido, desde hace años, en uno de los grandes referentes europeos en materia de lucha por os derechos de la comunidad LGTBIQ+. La pasada semana las calles de la capital de España se volvieron a llenar de desfiles, actividades y sobre todo mucha bandera multicolor. Justo como final de fiesta, en la Plaza de España se proyectó el cortometraje “Y, luego, ella”, de la directora, guionista y productora de cine Alba Pino, canguesa y afincada en Madrid.

“Y, luego, ella” es precisamente el corto escrito y dirigido por Pino y que presentó al Festival de Cortometrajes Ouigo Orgullo, patrocinado por la empresa de trenes. De, los más de 200 proyectos presentados, todos ellos con un trasfondo de visibilización de la diversidad sexual, el proyecto de la canguesa entró primero entre los 10 finalistas y acabó logrando el premio del jurado, dotado con 4.000 euros. De ahí que Ouigo lo proyectase en la jornada final de la gran semana del orgullo.

“Y, luego, ella” es una historia de amor a primera vista entre dos mujeres, narrada en tono de humor y cuya protagonista, interpretada por la actriz Inma Almagro, va relatando los distintos tipos de hombres que se encuentra en sus numerosos viajes en tren.

Ayer, la cineasta canguesa explicaba que “me cogió por sorpresa la proyección en las Fiestas del Orgullo. No estaba previsto y me enteré porque mis amigos me empezaron a comentar en Instagram”, explica. Alba Pino también cogió el tren entre Galicia y Madrid muchas veces, de ahí que no tuviese dudas a la hora de describir a los distintos usuarios. “Pero ese es el marco. Lo importante del corto es que demuestra que el amor, con independencia del género, puede aparecer en cualquier sitio”, señala haciendo hincapié en el giro final de la historia de “Y, luego, ella”, cargado de ternura.

Alba Pino estudió hace ya una década el Máster de Dirección Cinematográfica en Madrid y desde entonces se ha puesto detrás de las cámaras para cortometrajes como “Clara”, “Libélulas”, “Fin de (algo)”, “Noviembre, 1998” o “Tinder en tiempos de pandemia”, entre una docena de trabajos cinematográficos.

Además, la canguesa ha publicado ya un libro titulado “Al menos no llueve”, que pasa por ser un relato íntimo en el que hace un repaso por su trayectoria profesional desde que decidió dedicarse al cine. En el texto, Alba Pino describe la realidad de las mujeres en el mundo del cine desde una óptica feminista.