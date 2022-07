A revolución da pallasas

Unha peza sobre a reivindicación da visibilidade das mulleres na escena e na vida. A 39ª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas clausurouse cunha función de Voces que no ves, da Cía. Pepa Plana, a obra que rematou levando o Premio do Público da Mostra. A peza, dirixida por Joan Arqué, que comparte a autoría con Pepa Plana e Noël Olivé, está interpretada por Pepa Plana e Clara del Ruste. As dúas reivindican o poderío escénico das pallasas, nunha peza na que collen os números clásicos dos pallasos e lles dan unha volta, para ver como cambian cando os fan dúas mulleres en vez de dous homes. Pepa fai da Pallasa Augusta e Clara da Pallasa Branca.

Pepa entra no patio de butacas cargando un enorme fardo, e revoluciona o público, interaccionando coas persoas espectadoras e explicando que vén buscando traballo como actriz. Descarada e bromista, coas súas roupas e cabelo rechamantes, co seu nariz e os seus zapatos grandes vermellos, contrasta con Clara, que no seu rol de Pallasa Branca viste e se comporta dun xeito digno e elegante. A partir de diferentes malentendidos e conflitos xéranse disparatadas situacións que se repiten incorporando variacións, facendo rir o público. As dúas establecen un orixinal xogo escénico con poucos elementos pero moita imaxinación, diferentes gags clásicos e parodias teatrais.

Porén, na peza, ademais do humor e do riso que se desprenden do seu xogo, hai tamén unha clara reivindicación da visibilidade e a escoita das mulleres artistas e, sobre todo, das mulleres pallasas, como unha homenaxe tamén a todas as mulleres que eran pallasas pero non puideron traballar de pallasas porque non lles deixaron. Pepa e Clara aluden á falta de visibilidade das mulleres no mundo da arte, así como á súa ausencia nos postos de responsabilidade, e aos roles “tradicionais” ás que se as relega nos diferentes eidos laborais.

Tamén poñen de manifesto os “chistes” e comentarios que se fan que denigran as mulleres e como o público, ao rir, reforza a complicidade con estes. Ademais, tamén coan algúns comentarios sobre as mulleres pallasas, mesmo algún que recibiron elas mesmas. E elas van retorcendo o pescozo a todas esas voces para calar dunha vez ese tipo de comentarios.

Voces que no ves é unha peza orixinal e divertida pero tamén comprometida, que, como comentaban persoas asistentes ao acabar a función, foi o remate perfecto para esta edición da mostra. Tanto foi así que, ademais de aplaudir longamente e poñerse en pé, o público de Cangas lle quixo outorgar o Premio do Público.